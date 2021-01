Manchester City mira Lukaku e Haaland para a vaga de Aguero Atacante argentino tem contrato até o final da atual temporada e pode deixar a equipe de graça em junho. Ele não deve renovar com o clube inglês

Com contrato apenas até o final da atual temporada, Sergio Aguero não deve continuar no Manchester City. Por conta disso, o “Telegraph” afirma que a equipe treinada por Guardiola já tem dois alvos na mira: Romelu Lukaku, da Inter de Milão, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

O treinador espanhol terá até 225 milhões de euros (cerca de R$ 1,43 bilhão) para contratações. O valor será atribuído a um novo atacante, um lateral-esquerdo e um volante, posições que a equipe têm carência.

Mesmo que Aguero chegue a um acordo para renovar, o Manchester City está determinado a ir em frente com os dois nomes estudados. O norueguês atrairá interesse de diversos clubes, com uma cláusula de rescisão no valor de 75 milhões de euros (cerca de R$ 478 milhões).

Haaland vem se destacando pelo Borussia Dortmund (Foto: RONNY HARTMANN / AFP / POOL)

O belga, por outro lado, já é mais complicado. Lukaku virou um dos principais atacantes do mundo sob o comando de Conte na Inter de Milão. Ele já havia se destacado no Everton, mas teve uma passagem apagada pelo Manchester United.

Lukaku é um dos principais jogadores da Inter de Milão (Foto: Divulgação / Inter de Milão / Site oficial)

