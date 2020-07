Manchester City mira contrtação de Lucas Digne para a lateral esquerda Jogador do Everton faz boa temporada na Inglaterra e time de Guardiola busca um jogador mais consistente para o setor, uma vez que Mendy não convenceu para ser titular absoluto

O Manchester City deve buscar contratação do lateral esquerdo Lucas Digne, atualmente no Everton, de acordo com a “ESPN”. O francês pode chegar na equipe culé para brigar pela posição com Benjamin Mendy, que não passou confiança necessária para se tornar titular indiscutível. Além disso, o atleta faz boa temporada com a camisa do time de Liverpool.

A equipe de Guardiola pode enfrentar a concorrência do Chelsea, uma vez que Marcos Alonso é contestado por torcedores e pela imprensa inglesa. Emerson Palmieri também está em meio a diversos rumores sobre uma possível saída dos Blues. No entanto, a prioridade dos londrinos é Ben Chilwell, do Leicester.

O que dificulta a contratação do inglês é o preço pedido pelos Foxes de 80 milhões de euros (R$ 476 milhões). O Everton de Carlo Ancelotti também não deve facilitar a venda do jogador de 26 anos, mas acredita-se que deve ser mais viável do que Chilwell. Digne participou de 29 jogos do Campeonato Inglês e foi responsável por dar seis assistências.

