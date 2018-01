Manchester City marca aos 40 segundos e vence o Watford com facilidade no Inglês

O Manchester City reagiu bem ao empate com o Crystal Palace no último domingo. Em duelo disputado no Etihad Stadium, em Manchester, válido pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês, a equipe mandante marcou logo aos 40 segundos, dominou o confronto desta terça-feira e venceu o Watford por 3 a 1.

O resultado manteve a invencibilidade do Manchester City na competição. São, agora, apenas dois empates – um deles na rodada anterior, por 0 a 0, com o Crystal Palace – e impressionantes 20 vitórias, o que o deixou com 62 pontos, 15 na frente do vice Manchester United. Já o Watford se manteve com 25 e está no meio da tabela de classificação.

Sem contar com o lesionado Gabriel Jesus, mas apostando no retorno de David Silva, o Manchester City precisou de 40 segundos para abrir o placar: o próprio espanhol deu bom passe, Leroy Sane cruzou na medida e Sterling só completou para as redes. Na comemoração, o inglês imitou um telefonema em homenagem ao brasileiro.

O gol inicial atordoou o time do goleiro Gomes e do atacante Richarlison. Mesmo em desvantagem, o Watford era facilmente dominado e via o Manchester City criar as melhores oportunidades. Tanto que Ederson, o outro goleiro brasileiro do jogo, era um mero espectador.

Não demorou, assim, para sair o segundo gol. Em jogada similar à do primeiro, mas pelo lado direito, David Silva deu bom passe agora para De Bruyne cruzar rasteiro. Antes que a bola chegasse em Agüero, aos 13 minutos, o zagueiro Kabasele tentou cortar e jogou contra a própria rede.

O duelo estava fácil. O belga De Bruyne checou a acertar o travessão quatro minutos depois, em cobrança de falta. As chances desperdiçadas se sucediam e o Watford seguia encurralado. E, já no segundo tempo, o Manchester City chegou ao terceiro em falha de Gomes: após cruzamento fechado, o goleiro brasileiro espalmou nos pés de Agüero. Sem trabalho, com o gol aberto, o argentino só completou. Andre Gray ainda descontou no fim, mas era tarde para qualquer reação.

OUTROS JOGOS – Quem também confirmou o favoritismo nesta terça-feira foi o Tottenham. Mesmo jogando fora de casa, a equipe superou o lanterna Swansea City por 2 a 0, alcançou os 40 pontos e assumiu a quinta posição – a equipe londrina ainda tem um jogo a menos, contra o West Ham, válido pela 21.ª rodada.

Sem contar com o artilheiro Harry Kane, recuperando-se de um resfriado, o Tottenham apostou em Fernando Llorente. E foi o atacante espanhol quem fez o primeiro gol, logo aos 12 do primeiro tempo. Já no fim, Dele Alli ampliou.

Ainda nesta terça-feira, fora de casa, o Crystal Palace derrotou o Southampton por 2 a 1, de virada, enquanto que o West Ham superou o West Bromwich pelo mesmo placar.