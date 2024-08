Manchester City leva susto, mas Haaaland marca 3 e time goleia o novato Ipswich no Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2024 - 13:21 Para compartilhar:

Atual tetracampeão do Campeonato Inglês, o poderoso Manchester City levou um susto neste sábado, mas se recuperou, derrotou o Ipswich por 4 a 1, com três gols de Haaaland, e manteve seu histórico recente contra times recém-promovidos à elite na Inglaterra.

Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola chegou a 31 jogos invictos em seu estádio no campeonato. Além disso, o Manchester City derrotou nove dos últimos dez times recém-promovidos que visitaram o Etihad Stadium por pelo menos dois gols de diferença.

De volta à primeira divisão do Campeonato Inglês depois de 22 anos, o Ipswich marcou o primeiro gol aos 7 minutos do primeiro tempo. Szmodics recebeu passe em profundidade de Johnson, ganhou na corrida da zaga do City e bateu pouco antes de entrar na área. O goleiro brasileiro Ederson chegou a tocar na bola, mas ela entrou devagar no canto esquerdo.

A reação do time da casa foi avassaladora, com importante participação do brasileiro Savinho. Aos 12 minutos, Haaland marcou seu segundo gol no campeonato cobrando pênalti sofrido pelo atacante brasileiro.

Dois minutos depois, Savinho também participou do gol da virada. Ele apertou a marcação sobre o goleiro Muric, conseguiu roubar a bola e tocou para Kevin de Bruyne finalizar para o gol desprotegido. O terceiro gol saiu na sequência, De Bruyne lançou Haaland, que driblou Muric e tocou a meia altura para evitar o zagueiro que tentava evitar o gol.

Com o vantagem no placar, o Manchester City produziu menos no segundo tempo. Foram apenas quatro finalizações contra nove nos primeiros 45 minutos. A segunda certa aconteceu apenas aos 43 minutos, quando Haaland acertou um belo chute de fora da área. A bola entrou no canto esquerdo de Muric. Foi o quarto gol do atacante norueguês, que lidera a lista de artilheiros, em duas rodadas do Inglês.

Outra goleada na manhã deste sábado aconteceu em Londres. Após empatar com o Leicester na primeira rodada, o Tottenham aproveitou o fato de jogar em casa e fez 4 a 0 no Everton. O atacante Son marcou duas vezes, o primeiro após falha de Pickford, goleiro da seleção inglesa, e os outros gols foram de Bissouma e Romero. O início de temporada do Everton é péssimo, com duas derrotas e sete gols sofridos e nenhum marcado.

O Fulham conseguiu sua primeira vitória no Inglês ao derrotar, em casa, o Leicester por 2 a 1, com gols de Smith Rowe e Iwobi, para o Fulham. Faes fez o do Leicester. O Crystal Palace foi derrotado, em seu estádio, pelo West Ham por 2 a 0, com gols de Soucek e Bowen. E o Nottingham Forest venceu o Southampton por 1 a 0, gol de Gibbs-White.