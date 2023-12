Manchester City goleia Fluminense (4-0) e conquista o Mundial de Clubes

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/12/2023 - 17:13 Para compartilhar:

O Manchester City se sagrou campeão mundial de clubes pela primeira vez em sua história, após derrotar o Fluminense por 4 a 0, em Jidá, na Arábia Saudita, resultado que mantém o título mundial nas mãos de uma equipe europeia pelo décimo primeiro ano consecutivo.

Um gol do atacante argentino Julián Álvarez quando haviam decorrido apenas 40 segundos de jogo, e os gols contra de Nino (27′), Phil Foden (72′) e novamente Álvarez (88′) foram suficientes para os ‘Citizens’ somarem o Mundial de Clubes aos títulos da Liga dos Campeões, da Premier League inglesa, da FA Cup e da Supercopa Europeia, conquistados em 2023 pelo time comandado pelo técnico Pep Guardiola.

Os ‘Citizens’ mantiveram assim o título mundial para o representante europeu na última edição do torneio no formato em que é disputado ininterruptamente desde 2005, antes da transição em 2025 para uma competição quadrienal com 32 equipes.

Já Guardiola conquistou um quarto título individual inédito no Mundial de Clubes, com um terceiro time diferente, depois dos conquistados com Barcelona (2009 e 2011) e Bayern de Munique (2013).

Mas se para o treinador espanhol e para o City é um ano histórico, o seu atacante argentino Julián Álvarez é o único membro do City que também pode se orgulhar de ter vencido o Mundial do Catar, em dezembro de 2022.

Álvarez, que havia sido reserva na semifinal contra o japonês Urawa Reds e que vinha com uma pequena sequência negativa na frente do gol, aproveitou a ausência do lesionado Erling Haaland para mostrar seu valor.

Um bola mal afastada por Marcelo chegou ao holandês Nathan Aké, cujo chute de longa distância com o pé esquerdo acertou a trave, e o argentino de 23 anos, atento, se lançou para finalizar de peito e abrir o placar superando o goleiro Fábio, já batido.

O domínio da equipe inglesa voltou a ficar claro aos 27 minutos, quando o zagueiro brasileiro Nino desviou para o próprio gol um passe rasteiro de Phil Foden.

O mesmo Foden, auxiliado por um chute de Álvarez, encaminhou a vitória já na reta final (72′), antes de Álvarez sacramentar (88′), com um chute cruzado dentro da área, levando os ‘Sky Blues’ para o céu, e deixando o Fluminense e o futebol sul-americano, sem o título que persegue desde que o Corinthians o conquistou em 2012.

