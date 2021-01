Manchester City goleia, encosta no rival United e pode assumir ponta na quarta

O Manchester City está firme em seu propósito de retomar a hegemonia no Campeonato Inglês. Depois de dois títulos seguidos, viu o Liverpool ganhar a edição passada. Com bela goleada sobre o Crystal Palace, por 4 a 0, neste domingo, assumiu a vice-liderança, colado no rival Manchester United.

Com 35 pontos, os comandados de Pep Guardiola estão apenas a dois da liderança. Mas com um jogo a menos, o que pode levá-lo à ponta de forma isolada já na quarta-feira. Para isso, precisará ganhar do Aston Villa, em seu estádio, no duelo adiado da primeira rodada.

O City entrou em campo empolgado após o empate entre Liverpool e United. Sabia que dependia exclusivamente de suas forças para entrar de vez na briga do terceiro título em quatro anos.

John Stones foi um dos destaques da goleada com dois gols. Desde sua efetivação como titular do City, são nove vitórias e um empate. Neste domingo, ele abriu o marcador aos 26 minutos, aproveitando assistência de Kevin de Bruyne, no 100.° passe para gol do belga com a camisa do clube.

Em vantagem, o City voltou do intervalo disposto a não dar chances para o Crystal Palace. Foi ao ataque e, como um rolo compressor, mandou na etapa e fez a festa de seus torcedores com mais três bolas nas redes.

Logo aos 11, Gundogan ampliou. Stones deixou sua marca novamente aos 23 e Sterling fechou a conta no fim. Com a goleada, o City subiu do sexto para o segundo lugar, ultrapassando Everton, Tottenham, Liverpool e Leicester.

