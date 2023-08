Manchester City garante vitória suada e se mantém 100% no Campeonato Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/08/2023 - 18:18 Compartilhe

Não foi o show que se esperava, mas o Manchester City fez a lição de casa e venceu o Newcastle por 1 a 0 neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Em um confronto onde as estrelas não conseguiram fazer a diferença, Julián Álvarez fez o gol que garantiu os três pontos para o time do técnico Pep Guardiola.

O resultado foi importante para manter o time já brigando pelas primeiras colocações na classificação. O atual tricampeão inglês se mantém com 100% de aproveitamento em duas rodadas e figura ao lado do Brighton, que lidera a tabela pelo melhor saldo de gols (6 a 4).

Apesar de jogar diante de seus torcedores, o Manchester City encontrou dificuldades para conseguir superar o eficiente esquema de marcação imposto pelo Newcastle. Com Haaland preso entre os zagueiros, o time do técnico Pep Guardiola precisou rodar a bola para conseguir achar um espaço.

O Newcastle não se preocupou somente em se defender e até conseguiu equilibrar as ações. Mas aos 29 minutos, valeu a insistência do City em buscar o gol para conseguir sacudir o estádio.

Foden achou Julián Alvarez com espaço para tentar o arremate e a jogada terminou em gol após um belo chute do jogador argentino. A bola foi no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Pope.

No segundo tempo, o Newcastle foi ao ataque e essa postura incomodou os anfitriões. O goleiro Ederson fez pelo menos duas grandes defesas que evitaram um empate improvável. No final, Foden ainda teve a chance de fazer o segundo gol, mas chutou no canto, mas o goleiro Pope conseguiu fazer a defesa mandando a bola para a linha de fundo. Com o apito final, Guardiola comemorou bastante o triunfo à beira do campo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias