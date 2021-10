Manchester City faz quatro sobre a sensação Brighton e dorme em segundo no Inglês

O Manchester City segue na perseguição ao líder Chelsea. A equipe comandada por Pep Guardiola conquistou a sexta vitória em nove jogos ao fazer 4 a 1 no Brighton, sensação do Campeonato Inglês. O duelo, que teve como destaque o jovem inglês Phil Foden, com dois gols e uma assistência, foi realizado no Falmer Stadium, casa do Brighton.

O City chegou a oito jogos de invencibilidade e alcançou os 20 pontos, na vice-liderança, a dois do Chelsea, primeiro colocado. No entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Liverpool (18), que enfrenta o Manchester United neste domingo, às 12h30, no Old Trafford.

O Brighton, por outro lado, conheceu seu segundo revés e perdeu grande oportunidade de se firmar entre os líderes. A última derrota havia sido contra o Everton, por 2 a 0, também no Falmer Stadium. Atualmente, tem 15 pontos.

Principal revelação inglesa após a “geração de ouro”, formada por Gerrard, Lampard, Rooney, dentre outros, Phil Foden é a esperança da seleção e se transformou na “galinha dourada” de Pep Guardiola. O atacante, que atua na ponta esquerda, vem sendo o destaque do City na temporada e, mais uma vez, foi decisivo.

Foi logo fazendo dois gols na vitória por 4 a 1. Gundogan abriu o placar após receber passe de Bernardo Silva aos 12 minutos. Foden começou a brilhar aos 27, quando completou o lançamento de Grealish para fazer 2 a 0. A sorte estava acompanhando a joia inglesa. Ele desviou, sem querer, o arremate de Gabriel Jesus e viu a bola parar no fundo das redes antes do intervalo.

O brasileiro também teve grande atuação neste sábado, tendo participado efetivamente de dois gols do City. No primeiro, dividiu a bola com o goleiro Sánchez, antes dela sobrar para Bernardo Silva rolar para Gundogan marcar. No terceiro, finalizou em cima de Foden e viu a arbitragem dar gol para o camisa 47.

Após um primeiro tempo de total domínio, o City se acomodou e viu o Brighton diminuir aos 35 minutos da etapa final. Trossard foi derrubado por Ederson e o árbitro marcou pênalti. Mac Allister foi para a cobrança e diminuiu.

Mas a reação durou pouco tempo. O City voltou ao ataque e criou grandes oportunidades com De Bruyne e Foden. O quarto, no entanto, saiu com Mahrez. O atacante recebeu de Foden e deu números finais ao embate.

