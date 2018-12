Manchester City encerra série negativa, vence e assume 2º lugar no Inglês

O Manchester City se recuperou da sequência de duas derrotas no Campeonato Inglês às vésperas do confronto decisivo com o Liverpool. Neste domingo, atuando em casa, o time até levou um susto no primeiro tempo, mas conseguiu superar o Southampton por 3 a 1, na partida disputada no St. Mary’s Stadium e válida pela 20ª rodada.

Surpreendido por Crystal Palace e Leicester em seus compromissos anteriores no Inglês, o Manchester City perdeu terreno em relação ao Liverpool, que segue invicto e em grande fase na competição, com 54 pontos. Mas ao menos recuperou a vice-liderança neste domingo, chegando aos 47 pontos, com dois a mais do que o Tottenham, que tropeçou nesta rodada ao perder para o Wolverhampton por 3 a 1, no sábado. Já o Southampton ficou ainda mais ameaçado de rebaixamento com a derrota deste domingo, pois parou nos 15 pontos, na 17ª colocação.

Não apenas para reagir na competição, o jogo deste domingo era importante para o City recuperar a confiança visando o confronto de quinta-feira com o Liverpool, em Manchester. E o técnico Pep Guardiola pôde colocar em campo uma formação diferente, com os retornos de Kompany à zaga e do brasileiro Fernandinho, que se recuperou de lesão muscular que o afastou dos gramados por duas semanas, ao meio-campo. Ederson e Danilo também começaram a partida como titulares.

E o time não demorou a abrir o placar. Aos nove minutos, Bernardo Silva cruzou para David Silva, que bateu para as redes. Parecia o começo ideal de jogo para o City, mas a tranquilidade esvaiu aos 37, quando Zinchenko perdeu a bola na intermediária para Hojbjerg, que avançou e disparou forte para marcar.

Só que a sorte ajudou o City a não ir ao intervalo com o placar empatado, pois, aos 45 minutos, ao tentar cortar um cruzamento, Ward-Prowse desviou a bola para a própria rede. E Agüero, de cabeça, marcou o terceiro gol do time já nos acréscimos, aos 47, depois de cruzamento de Zinchenko.

Na etapa final, o Southampton lutou para diminuir a desvantagem, mas não teve êxito. E mesmo sem acelerar o ritmo, o City manteve o controle da partida e só não marcou mais vezes graças a McCarthy, o goleiro adversário, que realizou grandes defesas no segundo tempo, quando Guardiola colocou Gabriel Jesus em campo.

Também neste domingo, o Burnley derrotou o West Ham por 2 a 0, em casa. Chris Wood, aos 15, e Dwight McNeil, aos 34 minutos do primeiro tempo, definiram a vitória da equipe, que segue na zona de rebaixamento do Inglês, ainda que tenha subido para a 18ª posição, com 15 pontos. Já o West Ham está na zona intermediária da classificação, com 27 pontos.