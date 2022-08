Manchester City empresta promessa do Fluminense a time português

Da Redação 11/08/2022 - 9:59 Compartilhe

Revelado pelo Fluminense, o atacante Kayky, de 19 anos, vai jogar no Paços de Ferreira, de Portugal, nesta temporada. Detentor dos direitos do jovem, o Manchester City acertou o empréstimo do atleta até junho de 2023, sem opção de compra. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Nesta quinta-feira (11), o jogador vai passar por exames médicos antes de ser anunciado pelo Paços de Ferreira. O empréstimo do clube inglês é para que Kayky possa ganhar mais experiência tendo uma sequência de jogos em uma liga europeia.

Kayky foi comprado pelo City em 2021, depois de se destacar nas categorias de base do Fluzão. Com a camisa do clube inglês, o jovem disputou duas partidas pela equipe profissional em 2022.