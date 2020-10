Manchester City empata e Guardiola tem seu pior início na história West Ham saiu na frente do placar com Antônio, Guardiola mudou time na segunda etapa, empatou partida com Phil Foden, mas não teve forças para virar o duelo fora de casa

Pep Guardiola tem seu pior início em campeonatos por pontos corridos de sua história após o empate do Manchester City contra o West Ham por 1 a 1 fora de casa. O time do espanhol saiu atrás do placar, buscou o empate e pressionou na segunda etapa e soma apenas oito pontos após as cinco primeiras rodadas.

INÍCIO ESTRANHO

O Manchester City jogou muito pouco no primeiro tempo, apesar de ter terminado com 66% de posse de bola. O West Ham aproveitou a fragilidade do adversário e jogando em casa saiu na frente com Antonio marcando um lindo gol de bicicleta aproveitando cruzamento do lado direito. Foi a única finalização no alvo dos mandantes.

CHACOALHADA

Após o futebol pouco intenso demonstrado na primeira etapa, o técnico Pep Guardiola chamou a atenção dos atletas do City no intervalo e o resultado apareceu. O espanhol tirou Aguero e entrou com Phil Foden e aos seis minutos o inglês marcou um gol de empate após aproveitar um cruzamento rasteiro de João Cancelo pelo lado esquerdo.

ABERTO

Com o passar da segunda etapa, o time visitante pressionou, tentou chegar ao gol, principalmente após a entrada de Kevin de Bruyne em campo. O belga cobrou uma falta com perigo e aos 40 minutos enfiou uma bola para Sterling que perdeu grande chance em bela defesa de Fabianski. O West Ham perdeu grande chance com Fornals perdendo grande oportunidade sozinho com Ederson.

