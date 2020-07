Manchester City é uma ‘partida crucial’, diz Zidane

A partida de volta pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, em 7 de agosto, será “crucial”, disse o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, neste sábado, em uma coletiva de imprensa dois dias após conquistar o título do Campeonato Espanhol.

“A temporada ainda não acabou. Vamos tirar alguns dias de folga, mas não vamos sair de férias, apenas vamos nos desconectar um pouco. Estamos todos focados em um jogo crucial que teremos no dia 7 de agosto”, explicou Zidane na véspera do último jogo da Laliga contra o Leganés.

“Temos um jogo amanhã”, acrescentou, antes de afirmar que “depois nossa mente estará no jogo do City” em Manchester, na qual busca reverter a derrota por 2 a 1 na partida de ida em Madri.

“Conhecemos o jogo complicado que vamos ter. A primeira etapa foi complicada e a partida de volta será a mesma, mas nada muda, queremos lutar até o último segundo da partida”, declarou Zidane.

Depois de ganhar seu décimo primeiro troféu como treinador do time merengue na quinta-feira passada, o francês foi perguntado sobre seu futuro, depois de deixar o comando do Real Madrid em 2018, na sequência de um tricampeonato na Liga dos Campeões (2016-2017-2018).

“Tenho contrato, estou confortável, gosto de estar aqui, mas não se sabe o que vai acontecer no futebol. Por esse motivo, estou tranquilo com a minha situação, porque no futebol as coisas podem mudar muito rapidamente. No momento, Estou aqui, me divertindo e vamos ver por quanto tempo”, destacou.

No domingo, às 16H00 (de Brasília), o campeão espanhol visita o Leganés, que luta para permanecer na primeira divisão na 38ª e última data do campeonato.

“Quando vestimos a camisa, temos motivação para vencer o jogo, não é um jogo amistoso, é um jogo da Laliga. Não vamos jogar menos”, declarou Zidane.

“Eu sempre disse que tínhamos 11 finais restantes (na retomada da competição após a pandemia). Amanhã (domingo) é a décima primeira final e tentaremos terminar da melhor maneira, vencendo”, concluiu.

