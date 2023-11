Manchester City e Liverpool empatam em 1 a 1 no Campeonato Inglês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/11/2023 - 13:19 Para compartilhar:

O Manchester City, líder do Campeonato Inglês, e o Liverpool, segundo colocado, empataram em 1 a 1 neste sábado (25), no Etihad Stadium, no jogo que abriu a 13ª rodada.

Um chute de longe de Trent Alexander-Arnold (80′) decretou o empate na partida, depois que o City abriu o placar no primeiro tempo com Erling Haaland (27′), que marcou seu 50º gol na Premier League.

“Continuamos em um processo. Se tivéssemos jogado muito bem hoje, poderíamos ter vencido. Não fizemos isso, jogamos [apenas] bem”, analisou o técnico dos ‘Reds’, o alemão Jürgen Klopp.

O resultado põe fim a uma série de 23 vitórias consecutivas em casa dos ‘Citizens’, contando todas as competições. Já o Liverpool continua sem vencer no Etihad Stadium desde novembro de 2015.

“Estou muito orgulhoso de continuar jogando assim depois de oito anos”, declarou o técnico do City, o espanhol Pep Guardiola. “Fomos muito bem em todos os aspectos e precisávamos ser assim contra uma equipe incrível”.

Com 29 pontos, o Manchester City se mantém provisoriamente na liderança do campeonato, perseguido pelo Liverpool, que tem 28. O Arsenal (3º), com 27 pontos, pede pular para a ponta da tabela se vencer o Brentford no último jogo deste sábado.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sábado:

Manchester City – Liverpool 1 – 1

(12h00) Burnley – West Ham

Luton Town – Crystal Palace

Newcastle – Chelsea

Nottingham – Brighton

Sheffield United – AFC Bournemouth

(14h30) Brentford – Arsenal

– Domingo:

(11h00) Tottenham – Aston Villa





(13h30) Everton – Manchester United

– Segunda-feira:

(17h00) Fulham – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 29 13 9 2 2 33 13 20

2. Liverpool 28 13 8 4 1 28 11 17

3. Arsenal 27 12 8 3 1 26 10 16

4. Tottenham 26 12 8 2 2 24 15 9

5. Aston Villa 25 12 8 1 3 29 17 12

6. Manchester United 21 12 7 0 5 13 16 -3

7. Newcastle 20 12 6 2 4 27 13 14

8. Brighton 19 12 5 4 3 25 21 4





9. West Ham 17 12 5 2 5 21 22 -1

10. Chelsea 16 12 4 4 4 21 16 5

11. Brentford 16 12 4 4 4 19 17 2

12. Wolverhampton 15 12 4 3 5 16 20 -4

13. Crystal Palace 15 12 4 3 5 12 16 -4

14. Nottingham 13 12 3 4 5 14 18 -4

15. Fulham 12 12 3 3 6 10 20 -10

16. AFC Bournemouth 9 12 2 3 7 11 27 -16

17. Luton Town 6 12 1 3 8 10 22 -12

18. Sheffield United 5 12 1 2 9 10 31 -21

19. Everton 4 12 4 2 6 14 17 -3

20. Burnley 4 12 1 1 10 9 30 -21

