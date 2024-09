Manchester City e Inter de Milão estreiam na Champions com empate sem gols

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 20:52 Para compartilhar:

Manchester City e Inter de Milão empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira (18), no Etihad Stadium, na primeira rodada da nova Liga dos Campeões, num duelo em que os goleiros foram decisivos.

Nem os ‘Citizens’ de Pep Guardiola, nem os ‘nerazzurri’ de Simone Inzaghi conseguiram balançar as redes, apesar de ambas as equipes terem criado várias oportunidades de gol, principalmente com Erling Haaland pelo lado dos ingleses e Marcus Thuram para os italianos.

Tanto o goleiro do City, o brasileiro Ederson, como o da Inter, Yann Sommer, mantiveram o placar zerado, com Haaland levando perigo no primeiro tempo, mas desaparecido no segundo, apesar de estar em busca de seu gol número 100 com a camisa do time inglês.

O meio-campista espanhol Rodri foi titular pela primeira vez nesta temporada depois de se recuperar de uma lesão que vinha desde a Eurocopa e atuou por 90 minutos.

Outro organizador do jogo do City, Kevin De Bruyne, visivelmente se recuperando de problemas físicos, jogou apenas o primeiro tempo. O time de Manchester vai enfrentar o Arsenal no domingo, pelo campeonato inglês.

O técnico Pep Guardiola não pareceu insatisfeito com o ponto conquistado. “Adoro a minha equipe, somos uma equipe fantástica”, afirmou ele.

“Eles são especialistas na defesa e as suas transições também são muito boas”, destacou Guardiola. “Só concedemos uma chance, uma chance e meia”, acrescentou.

Na Inter, Thuram teve várias chances claras para abrir o placar no primeiro tempo, mas na reta final os italianos tiveram que resistir a uma forte pressão do City para segurarem o empate.

O atacante argentino Lautaro Martínez, artilheiro da Serie A na temporada passada, começou a partida no banco de reservas e entrou em campo na metade da segunda etapa, no lugar de Thuram.

Este jogo entre Manchester City e Inter de Milão foi a reedição da final da Champions de 2023, disputada em Istambul, que terminou com a vitória do time inglês por 1 a 0.

Os ‘Citizens’, que lideram de forma invicta a Premier League depois das quatro primeiras rodadas, estão sem perder na competição europeia há seis anos, exceto pela disputa de pênaltis em que foram eliminados pelo Real Madrid nas quartas de final da edição passada, em abril.

Na próxima rodada o Manchester City vai enfrentar o Slovan Bratislava, na Eslováquia, no dia 1º de outubro.

Já a Inter de Milão jogará em casa contra o sérvio Estrela Vermelha no mesmo dia.

mfr/iga/cb/aam