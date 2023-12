Manchester City e Aston Villa vencem e colocam pressão sobre o Liverpool

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/12/2023 - 16:04 Para compartilhar:

O Manchester City venceu em casa, neste sábado (30), o lanterna Sheffield United por 2 a 0, pela 20ª rodada da Premier League, e subiu provisoriamente para o terceiro lugar, atrás do Aston Villa, que derrotou o Burnley por 3 a 2 com um gol nos últimos minutos.

Com estes resultados, ambos colocam uma dose significativa de pressão sobre o líder Liverpool (1º, 42 pontos), que recebe o Newcastle (9º) na segunda-feira. O Aston Villa (2º) também soma agora 42 pontos e o City tem 40, atualmente à frente do Arsenal (4º, também com 40 pontos), que visita o Fulham (14º) no domingo.

Tudo está, portanto, muito emocionante no topo da tabela, especialmente levando em conta que o Manchester City tem um jogo pendente contra o Brentford, que recentemente foi adiado porque os ‘citizens’ estavam na Arábia Saudita disputando o Mundial de Clubes, em que se sagraram campeões.

– Rodri e Julian Álvarez decidem –

Na partida deste sábado, o espanhol Rodri Hernández (14 minutos), com um chute certeiro, e o argentino Julián Álvarez (61′), finalizando após uma assistência de Phil Foden, permitiram que a tarde fosse relativamente tranquila no Etihad Stadium.

O City conseguiu vencer dois jogos consecutivos no campeonato pela primeira vez desde novembro e, além disso, foi num dia em que o belga Kevin De Bruyne, que estava afastado por lesão desde o dia 11 de agosto, regressou à equipe.

“Nosso nível está muito bom. Agora é hora de descansar e precisamos disso. Janeiro será menos intenso que novembro e dezembro, então vamos nos preparar para o que está por vir”, disse o técnico do City, Josep Guardiola.

Já o Aston Villa sofreu contra o penúltimo colocado, o Burnley, a quem venceu por 3 a 2 quase no fim, com um pênalti convertido pelo brasileiro Douglas Luiz aos 89 minutos.

Leon Bailey (28′) e Moussa Diaby (42′) haviam colocado os ‘Villans’ na frente em duas ocasiões nessa partida, mas nas duas vezes o Burnley conseguiu empatar, com gols de Zeki Amdouni (30′) e Lyle Foster (71′). Douglas Luiz decidiu com seu pênalti, em que a bola chegou a bater no travessão antes de entrar.

O Burnley jogou a partir dos 56 minutos com um a menos devido à expulsão do norueguês Sander Berge.

O clube de Birmingham está de volta ao caminho das vitórias depois de empatar em 1 a 1 com o Sheffield e perder por 3 a 2 em sua visita ao Manchester United.

Para o Burnley, a derrota não foi trágica devido aos revezes de outras equipes das últimas colocações. Além do Sheffield United, também foram derrotados Luton (18º, 15 pontos), que perdeu por 3 a 2 em casa para o Chelsea (10º), e o Everton (17º, 16), derrotado por 3 a 0 em sua visita ao Wolverhampton (11º).

– Pochettino ganha fôlego –

O Chelsea do argentino Mauricio Pochettino ganha assim um pouco de fôlego, conquistando a segunda vitória consecutiva nesta semana.

“É bom terminar o ano de 2023 desta forma”, comemorou Pochettino.

“Foi uma semana muito boa. Começaremos o novo ano de forma positiva”, disse ele em entrevista à BBC.

O herói desta vez foi Cole Palmer, com uma dobradinha.





O jovem de 21 anos, contratado este ano ao Manchester City, chegou a oito gols marcados na Premier League, primeiro com um potente chute de pé esquerdo aos 12 minutos e depois com uma boa jogada individual na área adversária já no segundo tempo (70′).

Antes do segundo gol na vitória sobre o Luton Town, ele havia dado uma assistência para Noni Madueke (37′), que chutou forte no ângulo superior, diante de dois zagueiros. Madueke foi titular depois de ter sofrido e convertido um pênalti na vitória de quarta-feira sobre o Crystal Palace (2-1).

Em Kenilworth Road, o Chelsea conseguiu a segunda vitória consecutiva e chega provisoriamente à 10ª posição, um ponto atrás do Newcastle (9º, 29 pontos), que visita o líder Liverpool na segunda-feira.

Mas os ‘Blues’, apesar de terem uma vantagem de três gols, tremeram na reta final da partida, sendo castigados por Ross Barkley (80′, 3-1) e Eijah Adebayo (87′, 3-2).

A defesa do Chelsea foi salva graças a um chute na trave e à intervenção do VAR, que anulou um gol do Luton por impedimento.

Já os ‘Hatters’ continuam na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento com 15 pontos, atrás de Everton (17º, 16 pontos) e do Nottingham Forest (16º, 17 pontos).

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:

Luton Town – Chelsea 2 – 3

Manchester City – Sheffield United 2 – 0

Wolverhampton – Everton 3 – 0

Aston Villa – Burnley 3 – 2





Crystal Palace – Brentford 3 – 1

Nottingham – Manchester United

– Domingo:

(11h00) Fulham – Arsenal

Tottenham – AFC Bournemouth

– Segunda-feira:

(17h00) Liverpool – Newcastle

– Terça-feira:

(16h30) West Ham – Brighton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 42 19 12 6 1 39 16 23

2. Aston Villa 42 20 13 3 4 43 27 16

3. Manchester City 40 19 12 4 3 45 21 24

4. Arsenal 40 19 12 4 3 36 18 18

5. Tottenham 36 19 11 3 5 39 28 11

6. West Ham 33 19 10 3 6 33 30 3

7. Manchester United 31 19 10 1 8 21 25 -4

8. Brighton 30 19 8 6 5 38 33 5

9. Newcastle 29 19 9 2 8 37 25 12

10. Chelsea 28 20 8 4 8 34 31 3

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. AFC Bournemouth 25 18 7 4 7 27 32 -5

13. Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 -7

14. Fulham 21 19 6 3 10 26 34 -8

15. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

16. Nottingham 17 19 4 5 10 22 34 -12

17. Everton 16 20 8 2 10 24 28 -4

18. Luton Town 15 19 4 3 12 23 37 -14

19. Burnley 11 20 3 2 15 20 41 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

