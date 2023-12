Manchester City e Aston Villa vencem e colocam pressão sobre o Liverpool

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/12/2023 - 17:27 Para compartilhar:

O Manchester City venceu em casa, neste sábado (30), o lanterna Sheffield United por 2 a 0, pela 20ª rodada da Premier League, e subiu provisoriamente para o terceiro lugar, atrás do Aston Villa, que derrotou o Burnley por 3 a 2 com um gol nos últimos minutos.

Com estes resultados, ambos colocam uma dose significativa de pressão sobre o líder Liverpool (1º, 42 pontos), que recebe o Newcastle (9º) na segunda-feira. O Aston Villa (2º) também soma agora 42 pontos e o City tem 40, atualmente à frente do Arsenal (4º, também com 40 pontos), que visita o Fulham (14º) no domingo.

Tudo está, portanto, muito emocionante no topo da tabela, especialmente levando em conta que o Manchester City tem um jogo pendente contra o Brentford, que recentemente foi adiado porque os ‘citizens’ estavam na Arábia Saudita disputando o Mundial de Clubes, em que se sagraram campeões.

– Rodri e Julian Álvarez decidem –

Na partida deste sábado, o espanhol Rodri Hernández (14 minutos), com um chute certeiro, e o argentino Julián Álvarez (61′), finalizando após uma assistência de Phil Foden, permitiram que a tarde fosse relativamente tranquila no Etihad Stadium.

O City conseguiu vencer dois jogos consecutivos no campeonato pela primeira vez desde novembro e, além disso, foi num dia em que o belga Kevin De Bruyne, que estava afastado por lesão desde o dia 11 de agosto, regressou à equipe.

“Nosso nível está muito bom. Agora é hora de descansar e precisamos disso. Janeiro será menos intenso que novembro e dezembro, então vamos nos preparar para o que está por vir”, disse o técnico do City, Josep Guardiola.

Já o Aston Villa sofreu contra o penúltimo colocado, o Burnley, a quem venceu por 3 a 2 quase no fim, com um pênalti convertido pelo brasileiro Douglas Luiz aos 89 minutos.

Leon Bailey (28′) e Moussa Diaby (42′) haviam colocado os ‘Villans’ na frente em duas ocasiões nessa partida, mas nas duas vezes o Burnley conseguiu empatar, com gols de Zeki Amdouni (30′) e Lyle Foster (71′). Douglas Luiz decidiu com seu pênalti, em que a bola chegou a bater no travessão antes de entrar.

O Burnley jogou a partir dos 56 minutos com um a menos devido à expulsão do norueguês Sander Berge.

O clube de Birmingham está de volta ao caminho das vitórias depois de empatar em 1 a 1 com o Sheffield e perder por 3 a 2 em sua visita ao Manchester United.

Para o Burnley, a derrota não foi trágica devido aos revezes de outras equipes das últimas colocações. Além do Sheffield United, também foram derrotados Luton (18º, 15 pontos), que perdeu por 3 a 2 em casa para o Chelsea (10º), e o Everton (17º, 16), derrotado por 3 a 0 em sua visita ao Wolverhampton (11º).

– Pochettino ganha fôlego –

O Chelsea do argentino Mauricio Pochettino ganha assim um pouco de fôlego, conquistando a segunda vitória consecutiva nesta semana.

“É bom terminar o ano de 2023 desta forma”, comemorou Pochettino.

“Foi uma semana muito boa. Começaremos o novo ano de forma positiva”, disse ele em entrevista à BBC.

O herói desta vez foi Cole Palmer, com uma dobradinha.





O jovem de 21 anos, contratado este ano ao Manchester City, chegou a oito gols marcados na Premier League, primeiro com um potente chute de pé esquerdo aos 12 minutos e depois com uma boa jogada individual na área adversária já no segundo tempo (70′).

Antes do segundo gol na vitória sobre o Luton Town, ele havia dado uma assistência para Noni Madueke (37′), que chutou forte no ângulo superior, diante de dois zagueiros. Madueke foi titular depois de ter sofrido e convertido um pênalti na vitória de quarta-feira sobre o Crystal Palace (2-1).

Em Kenilworth Road, o Chelsea conseguiu a segunda vitória consecutiva e chega provisoriamente à 10ª posição, um ponto atrás do Newcastle (9º, 29 pontos), que visita o líder Liverpool na segunda-feira.

Mas os ‘Blues’, apesar de terem uma vantagem de três gols, tremeram na reta final da partida, sendo castigados por Ross Barkley (80′, 3-1) e Eijah Adebayo (87′, 3-2).

A defesa do Chelsea foi salva graças a um chute na trave e à intervenção do VAR, que anulou um gol do Luton por impedimento.

Outra grande equipe que vive um momento difícil é o Manchester United, que voltou a decepcionar ao perder por 2 a 1 na visita ao Nottingham Forest, encerrando assim sua tentativa de reação que havia sido sua vitória na terça-feira sobre o Aston Villa.

O Nottingham (15º), agora cinco pontos acima da zona de rebaixamento, venceu graças aos gols do argentino Nicolás Domínguez (64′) e Morgen Gibbs-White (82′).

Marcus Rashford, muito criticado nesta temporada chegou a empatar marcando seu terceiro gol nesta Premier League.

“Tivemos bons momentos, mas não o suficiente para vencer”, disse à BBC o técnico holandês do United, Erik Ten Hag, que segue na corda bamba, ameaçado de demissão.

Já o Crystal Palace (13º) venceu por 3 a 1 em casa o Brentford (16º), com dois gols de Michael Olise.

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

– Sábado:





Luton Town – Chelsea 2 – 3

Manchester City – Sheffield United 2 – 0

Wolverhampton – Everton 3 – 0

Aston Villa – Burnley 3 – 2

Crystal Palace – Brentford 3 – 1

Nottingham – Manchester United 2 – 1

– Domingo:

(11h00) Fulham – Arsenal

Tottenham – AFC Bournemouth

– Segunda-feira:

(17h00) Liverpool – Newcastle

– Terça-feira:

(16h30) West Ham – Brighton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 42 19 12 6 1 39 16 23

2. Aston Villa 42 20 13 3 4 43 27 16

3. Manchester City 40 19 12 4 3 45 21 24

4. Arsenal 40 19 12 4 3 36 18 18

5. Tottenham 36 19 11 3 5 39 28 11

6. West Ham 33 19 10 3 6 33 30 3

7. Manchester United 31 20 10 1 9 22 27 -5

8. Brighton 30 19 8 6 5 38 33 5

9. Newcastle 29 19 9 2 8 37 25 12

10. Chelsea 28 20 8 4 8 34 31 3

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. AFC Bournemouth 25 18 7 4 7 27 32 -5

13. Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 -7

14. Fulham 21 19 6 3 10 26 34 -8

15. Nottingham 20 20 5 5 10 24 35 -11

16. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

17. Everton 16 20 8 2 10 24 28 -4

18. Luton Town 15 19 4 3 12 23 37 -14

19. Burnley 11 20 3 2 15 20 41 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

