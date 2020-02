Manchester City e Aston Villa fazem final da Copa da Liga inglesa

Com chances mínimas de revalidar seu título da Premier League, o Manchester City tentará conquistar um outro troféu: a Copa da Liga neste domingo, na final contra o Aston Villa, em que o time de Pep Guardiola é o franco favorito.

A Copa da Liga, é claro, é uma competição tradicionalmente considerada menor, mas que pode trazer alegria a uma equipe que precisa de títulos no momento em que sua distância em relação ao Liverpool no Campeonato Inglês se mostra intransponível e também por causa da recente suspensão de duas temporadas sem competições europeias (2020-2021 e 2021-2022) imposta pela Uefa devido a violações das regras do fair play financeiro.

O City tem suas maiores aspirações este ano na Liga dos Campeões, onde na quarta-feira venceu o Real Madrid por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, no jogo de ida das oitavas. Mas os ‘Sky Blues’ sabem que não podem desperdiçar qualquer oportunidade.

Desde a chegada dos novos proprietários dos Emirados Àrabes em 2008, o Manchester City venceu as quatro finais da Copa da Liga que disputou, as duas últimas contra o Arsenal (3-0) e o Chelsea (4-3 nos pênaltis após um empate em 0 a 0). Em sua galeria, há seis troféus deste torneio e o City só é superado pelo Liverpool, que tem oito.

Uma vitória em Wembley aumentaria o número de títulos em competições nacionais conquistadas pelos ‘Cityzens’ nas últimas doze temporadas para onze. Se o City for campeão neste domingo, vai emendar três anos seguidos levantando esse troféu, algo que apenas o Liverpool, campeão de 1981 a 1984 (quatro edições) conseguiu.

Do outro lado, o Aston Villa está apenas em 18° na Premier League e tem sofrido para se livrar da zona de rebaixamento.

Em sua trajetória nesta Copa da Liga, a equipe de Birmingham deixou para trás nas semifinais o Leicester, terceiro colocado na Premier League, para retornar à final do torneio dez anos após sua última decisão, em 2010.

– Goleada recente –

No total, o Aston Villa foi cinco vezes campeão na Copa da Liga.

Para Guardiola, o desafio será motivar novamente sua equipe após a vitória no Santiago Bernabéu.

“Nosso estado de espírito será o mesmo: ter fome de conquistar um novo título”, afirmou o técnico catalão em entrevista coletiva.

“Eles são uma equipe organizada, com um goleiro com enorme experiência como Pepe Reina”, destacou o catalão.

No dia 12 de janeiro, o City goleou o Aston Villa por 6 a 1 com um hat-trick do argentino Sergio Agüero, mas era Orjan Nyland quem defendia a meta dos “Villans”.

“Nos preparamos taticamente e mentalmente. Esta é uma ótima oportunidade de conseguir algo especial para o clube”, afirmou Guardiola.

O zagueiro francês Aymeric Laporte, novamente lesionado, vai desfalcar o City, e ficará afastado por cerca de um mês.

No Aston Villa, há um certo conforto por não ter o favoritismo ao seu lado.

“Às vezes eu gosto de ser o ‘outsider’ (o azarão, que corre por fora), porque assim podemos lutar sem que ninguém espere muito de nós”, disse o técnico do Aston Villa, Dean Smith.

