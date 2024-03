Manchester City e Arsenal ficam no empate e Liverpool se isola na ponta do Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/03/2024 - 14:35 Para compartilhar:

Em um jogo intenso e com um tom bastante dramático, Manchester City e Arsenal ficaram no empate de 0 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Inglês. O resultado colocou o Liverpool, que jogou mais cedo, e venceu seu compromisso na rodada, na condição de líder isolado da competição.

Com o resultado conquistado fora de casa, o Arsenal surge como vice-líder na tabela e soma 65 pontos (dois a menos que o Liverpool). No terceiro lugar, e colado no segundo colocado, o time do técnico Pep Guardiola contabiliza 64.

A competição tem andamento já no meio de semana. O Arsenal volta a campo nesta quarta-feira e recebe o Luton. No mesmo dia, o Manchester City abre o seu estádio para encarar o Aston Villa.

O jogo começou dentro do esperado: O Manchester City trabalhando a posse de bola para controlar a partida, enquanto o Arsenal apostou nos contra-ataques para surpreender os donos da casa.

Apesar do aparente domínio, a equipe comandada por Pep Guardiola não foi tão efetiva. Na única chance clara, Aké cabeceou e obrigou o goleiro David Raya a fazer uma difícil defesa aos 15 minutos.

O Arsenal assustou os mandantes ainda no início. A jogada pela direita terminou com uma finalização de Gabriel Jesus. A finalização rasteira passou muito perto da trave do City.

Na volta do intervalo, o jogo continuou intenso, e com a tônica do City mais ofensivo e o Arsenal apostando em bolas longas para tentar a vitória. E aos 30 minutos, essa estratégia quase deu certo.

Kiwior ajeitou a bola na medida para a conclusão do brasileiro Gabriel Jesus. A batida de pé esquerdo foi no canto do goleiro e quase o Arsenal abre o marcador no que seria um golaço.

A pressão, no entanto, era do City. Com De Bruyne responsável pela organização, o time da casa criou várias chances. Ora na bola aérea, ora na base das infiltrações. Na melhor chance, Haaland teve a oportunidade de fazer o gol da vitória, mas errou o chute na pequena área. No entanto, o empate prevaleceu e o Liverpool comemorou a liderança isolada com o resultado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias