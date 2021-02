Manchester City derrota West Ham e amplia série invicta

O líder Manchester City (1º) venceu a surpresa do Campeonato Inglês West Ham (4º) por 2 a 1, neste sábado, na partida que abriu a 26ª rodada da competição.

Esta foi a 20ª vitória seguida da equipe de Manchester, contando todas as competições, e a 14ª consecutiva no Inglês, onde lidera com 62 pontos, 13 a mais que o vizinho Manchester United (2º), que no domingo tem o clássico com o Chelsea (5º, com 43 unidades).

Já o West Ham segue com 45 pontos e pode perder a quarta posição caso o Chelsea vença nesta rodada.

Jogando no Etihad Stadium, os donos da casa abriram o placar com um gol de cabeça do zagueiro português Rúben Dias (30). Em seguida, os visitantes igualaram através do atacante Michail Antonio (43), mas a vitória ficou com os anfitriões graças a outro zagueiro, John Stones, no minuto 68.

A última vez que o Manchester City saiu de um encontro sem vencer foi em 15 de dezembro, no empate por 1 a 1 diante com o West Bromwich, pelo Inglês.

— Jogos e resultados da 26ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Manchester City – West Ham 2 – 1

West Bromwich – Brighton 1 – 0

Leeds – Aston Villa 0 – 1

Newcastle – Wolverhampton 1 – 1

– Domingo:

(09h00) Leicester – Arsenal

Crystal Palace – Fulham

(11h00) Tottenham – Burnley

(13h30) Chelsea – Manchester United

(16h15) Sheffield United – Liverpool

– Segunda-feira:

(17h00 GMT-3) Everton – Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 62 26 19 5 2 52 16 36

2. Manchester United 49 25 14 7 4 53 32 21

3. Leicester 49 25 15 4 6 44 27 17

4. West Ham 45 26 13 6 7 40 31 9

5. Chelsea 43 25 12 7 6 41 25 16

6. Liverpool 40 25 11 7 7 45 34 11

7. Everton 40 24 12 4 8 37 33 4

8. Aston Villa 39 24 12 3 9 38 26 12

9. Tottenham 36 24 10 6 8 37 27 10

10. Leeds 35 26 11 2 13 43 44 -1

11. Arsenal 34 25 10 4 11 31 26 5

12. Wolverhampton 34 26 9 7 10 27 33 -6

13. Crystal Palace 32 25 9 5 11 29 43 -14

14. Southampton 30 25 8 6 11 31 43 -12

15. Burnley 28 25 7 7 11 18 30 -12

16. Brighton 26 26 5 11 10 26 33 -7

17. Newcastle 26 26 7 5 14 27 44 -17

18. Fulham 22 25 4 10 11 21 32 -11

19. West Bromwich 17 26 3 8 15 20 55 -35

20. Sheffield United 11 25 3 2 20 15 41 -26

