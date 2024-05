Manchester City conquista Premier League pelo 4º ano consecutivo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/05/2024 - 16:47 Para compartilhar:

O Manchester City venceu neste domingo (19) o West Ham por 3 a 1 e se sagrou campeão da Premier League pelo quarto ano consecutivo, uma façanha nunca antes alcançada, à frente do Arsenal, que terminou o campeonato com dois pontos a menos após a vitória (2-1) sobre o Everton, na última rodada.

Este é o décimo título do campeonato inglês do City em sua história.

A equipe do técnico espanhol Pep Guardiola, que só perdeu três jogos na temporada 2023-2024, conquistou o sexto título nas últimas sete temporadas, enquanto os ‘Gunners’ do seu pupilo Mikel Arteta terminam na segunda posição pelo segundo ano consecutivo.

Os ‘Citizens’ se consolidam assim no nível de grandes times históricos como o Liverpool das décadas de 1970 e 80 e do Manchester United do lendário Alex Ferguson, que acumulou 8 títulos entre 1993 e 2003 e 5 entre 2007 e 2013.

“Se alguém tivesse me dito quando cheguei aqui que íamos vencer seis campeonatos em sete temporadas, eu teria respondido a essa pessoa que ela estava louca”, disse o treinador catalão.

“É difícil encontrar palavras para o que alcançamos hoje”, disse Foden, recentemente eleito o melhor jogador da temporada inglesa, à Sky Sports após o jogo. “Nenhuma equipe tinha conseguido isso antes (ganhar quatro títulos consecutivos), entramos para os livros de história”.

– Foden volta a brilhar –

O atacante inglês encerrou o suspense da última rodada com um belo chute no ângulo logo aos 2 minutos e ampliou mostrando sangue frio (28′) e jogando um balde de água fria no Emirates Stadium.

A esperança do Arsenal, que começou perdendo por 1 a 0 para o Everton, reacendeu antes do intervalo, quando Takehiro Tomiyasu empatou (43′) enquanto no Etihad o West Ham diminuiu para 2 a 1 (42′).

Mas o sonho do Arsenal acabou com um gol de Rodri (59′) em Manchester. Embora Kai Havertz tenha marcado o gol da vitória no norte de Londres (89′), a ajuda do West Ham não chegou.

Os vice-campeões ingleses, apesar da segunda posição, também fizeram uma temporada incrível: o ataque brilhou, a defesa de William Saliba e Gabriel se mostrou sólida e o elenco, reforçado com a chegada de Declan Rice e Havertz, chegou a 28 vitórias (recorde do clube), duas a mais que os ‘Invencibles’ de 2004.

O clube do norte de Londres, no entanto, teve que correr atrás de um City imparável, que perdeu apenas três jogos nesta temporada, o último deles no início de dezembro.

“Não fiquem satisfeitos porque queremos mais e vamos conseguir”, prometeu Arteta antes da próxima temporada.

O Liverpool, que nos últimos anos também travou longas batalhas pelo título contra o City, ficou com o terceiro lugar este ano e se despediu de seu técnico Jurgen Klopp neste domingo.

O alemão teve uma despedida emocionante em seu último jogo em Anfield, fazendo jus à marca que deixou no Liverpool após nove anos. As arquibancadas dedicaram a ele um retumbante canto de “You’ll Never Walk Alone” com um mosaico gigante onde se lia “Jürgen” antes da vitória sobre o Wolverhampton.

“Estou tão feliz que não consigo acreditar”, disse Klopp após o jogo. “Estou muito feliz pelo jogo, por esse ambiente, por essa família. Tudo é incrível, muito obrigado”.

Os ‘Reds’ voltarão à Liga dos Campeões na próxima temporada, sob o comando de Arne Slot, ex-treinador do Feyenoord que oficializou a sua chegada ao clube das margens do rio Mersey.

– Manchester United, apenas 8º colocado –

O Tottenham terminou a temporada com uma vitória por 3 a 0 sobre o lanterna Sheffield United e garantiu a quinta posição, que o classificou para a Liga Europa, após um ano sem participar de nenhuma competição europeia.

Assim como os ‘Spurs’, o Chelsea (que venceu o Bournemouth por 2 a 1) voltará às competições continentais depois de uma sexta posição que parecia muito distante em meados de abril.

Após um início de temporada complicado e marcado por lesões, os ‘Blues’ iniciaram 2024 de forma espetacular. Os londrinos disputarão no mínimo a Conference League. Ou a Liga Europa, dependendo do resultado da Copa da Inglaterra.

Esse troféu é o último caminho que resta ao Manchester United para chegar à Europa, depois de terminar na oitava posição, o seu pior resultado desde 1990.

O Newcastle, que venceu por 3 a 1 em sua visita ao Brentford, supera os ‘Red Devils’ graças ao saldo de gols mais favorável.

Na parte inferior da tabela, o Luton confirmou seu rebaixamento para a Championship, junto com Sheffield United e Burnley. Os três que haviam sido promovidos voltam à segunda divisão e deixam suas vagas para Leicester e Ipswich, enquanto se aguarda a final que vale o acesso, entre Leeds e Southampton, no dia 26 de maio, em Wembley.

— Resultados da 38ª rodada do Campeonato Inglês

– Domingo:

Manchester City – West Ham 3 – 1

Brentford – Newcastle 2 – 4

Brighton – Manchester United 0 – 2

Burnley – Nottingham 1 – 2

Chelsea – AFC Bournemouth 2 – 1

Crystal Palace – Aston Villa 5 – 0

Sheffield United – Tottenham 0 – 3

Liverpool – Wolverhampton 2 – 0

Arsenal – Everton 2 – 1

Luton Town – Fulham 2 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 91 38 28 7 3 96 34 62

2. Arsenal 89 38 28 5 5 91 29 62

3. Liverpool 82 38 24 10 4 86 41 45

4. Aston Villa 68 38 20 8 10 76 61 15

5. Tottenham 66 38 20 6 12 74 61 13

6. Chelsea 63 38 18 9 11 77 63 14

7. Newcastle 60 38 18 6 14 85 62 23

8. Manchester United 60 38 18 6 14 57 58 -1

9. West Ham 52 38 14 10 14 60 74 -14

10. Crystal Palace 49 38 13 10 15 57 58 -1

11. Brighton 48 38 12 12 14 55 62 -7

12. AFC Bournemouth 48 38 13 9 16 54 67 -13

13. Fulham 47 38 13 8 17 55 61 -6

14. Wolverhampton 46 38 13 7 18 50 65 -15

15. Everton 40 38 13 9 16 40 51 -11

16. Brentford 39 38 10 9 19 56 65 -9

17. Nottingham 32 38 9 9 20 49 67 -18

18. Luton Town 26 38 6 8 24 52 85 -33

19. Burnley 24 38 5 9 24 41 78 -37

20. Sheffield United 16 38 3 7 28 35 104 -69

./bds/jta/hpa/dr/aam