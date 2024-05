Manchester City conquista Premier League pelo 4º ano consecutivo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/05/2024 - 15:42 Para compartilhar:

O Manchester City venceu neste domingo (19) o West Ham por 3 a 1 e se sagrou campeão da Premier League pelo quarto ano consecutivo, uma façanha nunca antes alcançada, à frente do Arsenal, que terminou o campeonato com dois pontos a menos após a vitória (2-1) sobre o Everton, na última rodada.

A equipe do técnico espanhol Pep Guardiola, que só perdeu três jogos na temporada 2023-2024, conquistou o sexto título nas últimas sete temporadas, enquanto os ‘Gunners’ do seu pupilo Mikel Arteta terminam na segunda posição pelo segundo ano consecutivo.

Este é o décimo título do campeonato inglês do City em sua história.

Os ‘Citizens’ se consolidam assim no nível de grandes times históricos como o Liverpool das décadas de 1970 e 80 e do Manchester United do lendário Alex Ferguson, que acumulou 8 títulos entre 1993 e 2003 e 5 entre 2007 e 2013.

O fundo dos Emirados Árabes que financia o clube desde 2008 não é a única explicação para a supremacia exercida nos últimos anos pelo Manchester City na Inglaterra.

Essa máquina de conquistar títulos atingiu um novo patamar com Pep Guardiola no comando e é repleta de grandes jogadores como Phil Foden, revelado nas categorias de base do clube e recentemente eleito o melhor jogador da temporada aos 23 anos.

– Foden volta a brilhar –

O atacante inglês encerrou o suspense da última rodada com um belo chute no ângulo logo aos 2 minutos e ampliou mostrando sangue frio (28′) e jogando um balde de água fria no Emirates Stadium.

A esperança do Arsenal, que começou perdendo por 1 a 0 para o Everton, reacendeu antes do intervalo, quando Takehiro Tomiyasu empatou (43′) enquanto no Etihad o West Ham diminuiu para 2 a 1 (42′).

Mas o sonho do Arsenal acabou com um gol de Rodri (59′) em Manchester. Embora Kai Havertz tenha marcado o gol da vitória no norte de Londres (89′), a ajuda do West Ham não chegou.

Os vice-campeões ingleses, apesar da segunda posição, também fizeram uma temporada incrível: o ataque brilhou, a defesa de William Saliba e Gabriel se mostrou sólida e o elenco, reforçado com a chegada de Declan Rice e Havertz, chegou a 28 vitórias (recorde do clube), duas a mais que os ‘Invencibles’ de 2004.

O clube do norte de Londres, no entanto, teve que correr atrás de um City imparável, que perdeu apenas três jogos nesta temporada, o último deles no início de dezembro.

O Liverpool, que nos últimos anos também travou longas batalhas pelo título contra o City, ficou com o terceiro lugar este ano e se despediu de seu técnico Jurgen Klopp neste domingo.

O alemão teve uma despedida emocionante em seu último jogo em Anfield, fazendo jus à marca que deixou no Liverpool após nove anos. As arquibancadas dedicaram a ele um retumbante canto de “You’ll Never Walk Alone” com um mosaico gigante onde se lia “Jürgen” antes da vitória sobre o Wolverhampton.

Os ‘Reds’ voltarão à Liga dos Campeões na próxima temporada, sob o comando de Arne Slot, ex-treinador do Feyenoord que oficializou a sua chegada ao clube das margens do rio Mersey.

– Manchester United, apenas 8º colocado –

O Tottenham terminou a temporada com uma vitória por 3 a 0 sobre o lanterna Sheffield United e garantiu a quinta posição, que o classificou para a Liga Europa, após um ano sem participar de nenhuma competição europeia.

Assim como os ‘Spurs’, o Chelsea (que venceu o Bournemouth por 2 a 1) voltará às competições continentais depois de uma sexta posição que parecia muito distante em meados de abril.

Após um início de temporada complicado e marcado por lesões, os ‘Blues’ iniciaram 2024 de forma espetacular. Os londrinos disputarão no mínimo a Conference League. Ou a Liga Europa, dependendo do resultado da Copa da Inglaterra.

Esse troféu é o último caminho que resta ao Manchester United para chegar à Europa, depois de terminar na oitava posição, o seu pior resultado desde 1990.

O Newcastle, que venceu por 3 a 1 em sua visita ao Brentford, supera os ‘Red Devils’ graças ao saldo de gols mais favorável.

Na parte inferior da tabela, o Luton confirmou seu rebaixamento para a Championship, junto com Sheffield United e Burnley. Os três que haviam sido promovidos voltam à segunda divisão e deixam suas vagas para Leicester e Ipswich, enquanto se aguarda a final que vale o acesso, entre Leeds e Southampton, no dia 26 de maio, em Wembley.

— Resultados da 38ª rodada do Campeonato Inglês

– Domingo:

Manchester City – West Ham 3 – 1

Brentford – Newcastle 2 – 4

Brighton – Manchester United 0 – 2

Burnley – Nottingham 1 – 2

Chelsea – AFC Bournemouth 2 – 1

Crystal Palace – Aston Villa 5 – 0

Sheffield United – Tottenham 0 – 3

Liverpool – Wolverhampton 2 – 0

Arsenal – Everton 2 – 1

Luton Town – Fulham 2 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 91 38 28 7 3 96 34 62

2. Arsenal 89 38 28 5 5 91 29 62

3. Liverpool 82 38 24 10 4 86 41 45

4. Aston Villa 68 38 20 8 10 76 61 15

5. Tottenham 66 38 20 6 12 74 61 13

6. Chelsea 63 38 18 9 11 77 63 14

7. Newcastle 60 38 18 6 14 85 62 23

8. Manchester United 60 38 18 6 14 57 58 -1

9. West Ham 52 38 14 10 14 60 74 -14

10. Crystal Palace 49 38 13 10 15 57 58 -1

11. Brighton 48 38 12 12 14 55 62 -7

12. AFC Bournemouth 48 38 13 9 16 54 67 -13

13. Fulham 47 38 13 8 17 55 61 -6

14. Wolverhampton 46 38 13 7 18 50 65 -15

15. Everton 40 38 13 9 16 40 51 -11

16. Brentford 39 38 10 9 19 56 65 -9

17. Nottingham 32 38 9 9 20 49 67 -18

18. Luton Town 26 38 6 8 24 52 85 -33

19. Burnley 24 38 5 9 24 41 78 -37

20. Sheffield United 16 38 3 7 28 35 104 -69

