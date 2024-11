Manchester City cede empate em casa com Feyenoord (3-3) na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2024 - 19:58 Para compartilhar:

Da vitória por 3 a 0 a 15 minutos do fim para um empate em 3 a 3 no apito final: o Manchester City deixou escapar um resultado que estava praticamente garantido diante do Feyenoord e tropeçou em casa nesta terça-feira (26), pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

Dois gols de Erling Haaland (44′ de pênalti e 53′) e um de Ilkay Gündogan (50′) pareciam deixar tudo encaminhado para o City, mas os minutos finais da partida foram um pesadelo para o time inglês, que viu sua vantagem evaporar com os gols de Anis Hadj-Moussa (75′), Santi Giménez (82′) e David Hancko (88′).

Depois de cinco derrotas consecutivas, incluindo a goleada sofrida para o Sporting na última rodada da Champions, vencer era vital para os ‘Citizens’, que tiveram que se contentar com o empate, um resultado preocupante.

O moral da equipe, que vinha da derrota por 4 a 0 diante do Tottenham no fim de semana, fica extremamente abalado para o jogo do próximo domingo contra o Liverpool, líder do Campeonato Inglês.

No primeiro tempo, o Feyennord criou oportunidades, mas o pênalti convertido por Haaland deu tranquilidade ao City, que foi para o intervalo em vantagem.

No início do segundo tempo, a vitória parecia encaminhada depois que Gündogan ampliou o marcador e Haaland fez o terceiro.

Com a vantagem confortável, o técnico Pep Guardiola, em sua pior sequência de resultados desde que assumiu os ‘Citizens’, em 2016, parecia poder respirar tranquilo. Mas a realidade foi bem diferente.

Anis Hadj-Moussa diminuiu para o Feyenoord depois de um erro de Josko Gvardiol e deu início à reação holandesa. Em questão de minutos, Santi Giménez fez o segundo e David Hancko deixou tudo igual no Etihad Stadium.

Nos acréscimos, Jack Grealish finalizou e acertou a trave no lance que poderia ter dado a vitória ao City, que agora chega ao sexto jogo sem vencer.

bur-dr/iga/cb/am