Manchester City avança por contratação de Haaland Segundo imprensa inglesa, clube de Pep Guardiola acertou um encontro com Mino Raiola, empresário do atacante, para apresentar uma oferta pelo norueguês em janeiro

O Manchester City se adiantou em relação aos rivais na busca pela contratação de Haaland na próxima temporada. Segundo o “The Times”, o clube inglês marcou uma reunião com Mino Raiola, empresário do centroavante, com o objetivo de apresentar uma proposta pela contratação do norueguês em janeiro.

Apesar do atacante ter contrato com o Borussia Dortmund até 2024, o jovem de 21 anos possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros (R$ 478 milhões) a partir da janela de transferências do verão europeu de 2022.

> Veja a tabela da Premier League



O Manchester City busca um novo camisa nove desde a saída de Sergio Aguero para o Barcelona. No último mercado, a equipe de Pep Guardiola fez de tudo pela contratação de Harry Kane, mas o Tottenham impediu que a operação se concretizasse. E o atleta dos Spurs tem contrato até 2024.

E Erling Haaland possui uma relação especial com o clube azul de Manchester uma vez que Alf-Inge Haaland, seu pai, atuou pelo clube inglês entre 2000 e 2003. Ainda assim, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester United também devem aparecer na briga pelo jogador.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais