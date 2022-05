Manchester City atropela Newcastle e abre 3 pontos na liderança da liga inglesa

MANCHESTER (Reuters) – O Manchester City recuperou o primeiro lugar da Premier League com uma goleada de 5 x 0 sobre o Newcastle United no Estádio Etihad, neste domingo, que permitiu ao atual campeão abrir uma vantagem de três pontos sobre o Liverpool.





Raheem Sterling marcou dois gols para os anfitriões, com Aymeric Laporte, Rodri e Phil Foden também balançando as redes, em uma vitória que serviu para diminuir parte da amarga decepção pela derrota na semifinal da Liga dos Campeões para o Real Madrid.

Sterling aliviou qualquer nervosismo inicial com uma cabeçada, e Laporte deu ao City o controle total antes do intervalo. Rodri fez de cabeça o terceiro do City logo após o intervalo, e Foden fez o quarto da equipe antes de Sterling voltar a marcar, no acréscimos.

Com a vitória, o City tira proveito do empate de 1 x 1 do Liverpool com o Tottenham Hotspur no dia anterior.

O City tem 86 pontos contra 83 do Liverpool, com os dois times tendo três jogos restantes e o City agora tem um saldo de gols superior.

O Liverpool enfrentará o Aston Villa na terça-feira, e o City jogará contra o Wolverhampton Wanderers um dia depois.

(Reportagem de Martyn Herman)