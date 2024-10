Manchester City anuncia português Hugo Viana como novo diretor esportivo para 2025

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2024 - 15:45 Para compartilhar:

O Manchescer City anunciou neste sábado (12) o português Hugo Viana, ex-Sporting de Lisboa, como novo diretor esportivo da equipe para 2025, substituindo o espanhol Txiki Begiristain, que deixará o clube ao final da temporada europeia.

“Depois de 12 anos repletos de títulos no Etihad Stadium, Txiki deixará o cargo atual após o Mundial de Clubes da Fifa e será sucedido por Hugo Viana, do Sporting de Portugal”, informou o City em comunicado.

Viana, ex-jogador da seleção portuguesa, “começará seu trabalho em tempo integral no segundo semestre de 2025, mas vai colaborar com Txiki nos peses precedentes para garantir uma transição tranquila”.

O clube inglês anunciou uma homenagem a Begiristain o término da temporada.

Txiki Begiristain chegou ao Manchester City em 2012, depois de exercer o mesmo cargo no Barcelona entre 2003 e 2010, e foi quem convenceu o técnico Pep Guardiola a assumir o comando da equipe inglesa em 2016.

Ambos foram companheiros de equipe quando jogadores no Barça, no início dos anos 1990. Quando Guardiola foi técnico do time catalão (2008-2012), Begiristain era o diretor esportivo do clube.

Na era Guardiola/Begiristain, o Manchester City foi seis vezes campeão da Premier League e uma da Liga dos Campeões, a primeira da história do clube.

