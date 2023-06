Manchester City anuncia a contratação de Mateo Kovacic, ex-Chelsea

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 15:04 Compartilhe

Nesta terça-feira (27), o Manchester City anunciou a contratação do croata Mateo Kovacic, de 29 anos. O volante, que estava no Chelsea, assinou com o novo clube por quatro temporadas.

Segundo o site “The Athletic”, a negociação pelo croata custou 29 milhões de euros (R$ 152 milhões) aos cofres do Manchester City, além de 30 milhões em variáveis, dependendo de metas contratuais.

“Essa é uma transferência brilhante para mim e mal posso esperar para começar no City. Qualquer um que viu esse time sob o comando de Guardiola sabe o quão bom é, o melhor do mundo, para mim. Se juntar a esse elenco é um sonho para qualquer jogador. Ainda tenho muito a aprender e a desenvolver e sei que, sob a direção de Pep, posso me tornar um jogador melhor, o que é bastante animador para mim”, declarou Kovacic, em entrevista aos canais oficiais do clube.

Novo dono da camisa 8 do City, Kovacic foi um pedido especial de Pep Guardiola e se tornou a primeira contratação da equipe para a temporada 2023/24.

Vice-campeão do mundo com a Croácia em 2018 e terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022, Kovacic foi revelado pelo Dínamo Zagreb e chegou à Inter de Milão em 2013. O jogador passou duas temporadas e meia na Itália e se transferiu para o Real Madrid, onde atuou até 2018, quando foi negociado com o Chelsea.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias