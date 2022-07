Manchester City anuncia a renovação do contrato com Mahrez até 2025

Com chegadas e saídas no elenco, o Manchester City anunciou a renovação do contrato com Riyad Mahrez nesta sexta-feira (15). Em sua quinta temporada pelos citizens, o meia argelino, de 31 anos, estendeu seu vínculo com o clube inglês até 2025.



+ CPF do remetente deverá constar nas encomendas enviadas pelos Correios

+ Por que Saturno é tão temido?

+ Astrônomos chegam a consenso sobre a idade do universo



Um dos destaques da equipe de Pep Guardiola, Mahrez tem sido peça chave no esquema do técnico espanhol.

Até aqui, o argelino atuou em 188 jogos pelo City, com 63 gols e 45 assistências. Ao todo, Mahrez conquistou nove títulos pelo lado azul de Manchester.