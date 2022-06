Manaus FA contrata defensive back Victor Morais para a disputa da Liga BFA Além disso, o atleta vai reforçar a equipe no Brasileirão da CBFA

Uma das grandes forças do esporte da bola oval no país, o Manaus FA segue reforçando seu elenco para a Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). Nos últimos dias, a equipe do Amazonas anunciou a contratação do defensive back Victor Morais, que irá reforçar ainda mais a defesa do time que disputa a Conferência Norte.





Victor Morais é natural de Campina Grande, na Paraíba, iniciou sua trajetória no futebol americano em 2016, passando por equipes como Tropa Campina, Bulls, Patos e Santa Cruz Pirates.

Em entrevista à Agência Valinor Conteúdo, Victor Morais destacou a empolgação em fazer parte do Manuas FA, que é uma potência do futebol americano brasileiro. Além disso, o atleta espera que o clube faça uma temporada e conquiste os objetivos traçados.

“O Manaus FA chegou com uma proposta muito boa, tanto pelo lado pessoal quanto para o lado profissional. Isso foi fundamental para aceitar esse desafio. Espero que o time conquiste ótimos resultados, chegar à final da conferência e disputar os playoffs nacionais. O time é muito estruturado, tem ótimas pessoas à frente do clube e creio que vamos surpreender bastante nesta temporada”, explica.

“Vamos dar o máximo para esta temporada. Estou indo para somar, junto com o coach (Rodrigo) Rios e todos os outros. Buscaremos evoluir ao máximo durante o ano e alcançar grandes resultados, já que o Manaus FA tem um projeto gigantesco, com muito investimento e muito esforço de todo mundo que está lá. Sei que tenho muito a evoluir e estou indo também para aprender o máximo possível e, ao mesmo tempo, ajudar a equipe”, completa.

Preparação do Manaus FA

Após dois anos de atividades paralisadas em decorrência da Covid-19 no futebol americano, o Manaus FA vai disputar neste ano a Liga BFA e o Brasileirão promovido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). E, para isso, o time vem renovando a base, com a chegada do head coach, Rodrigo Rios, e a contratação e o recrutamento de novos jogadores.

Direto da cidade do México, o head coach Rodrigo Rios tem cerca de 10 anos de experiência como treinador de futebol americano, com passagens pelo Elephants Catania Italy, Gaspar Black Hawks Brazil, Corupa Buffalos Brazil, Frailers Tepeyac México, Cheyennes Zacatenco México, Burros Blancos México, Organización Politos Zacatenco México, Dragones ULA México e Raiders Arboledas México.

O Manaus FA estreia na Liga BFA contra o São Luis Sharks no dia 3 de julho em Belém do Pará.

