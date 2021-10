Manaus e Ypiranga empatam pela Série C; clube amazonense assume liderança Equipes duelaram pela abertura do Grupo B

Neste domingo (17), Ypiranga e Manaus se enfrentaram pela Série C. O primeiro tempo foi equilibrado, tanto que as duas equipes marcaram um gol cada.

Logo aos dois minutos de jogo, Sodré cobrou falta rasteira e Quirino desviou, abrindo o placar para o Ypiranga. Logo depois de sofrer o tento, o Manaus começou a sair mais para o jogo e ter boas oportunidades de marcar. O que acontece aos 19′, após bela jogada de Guilherme Pira, Igor cruzou para Gabriel Davis, que testou com estilo e empatou o confronto.

Na segunda etapa, o confronto continuou aberto, com o Manaus tendo o apoio da torcida e tendo maiores oportunidades. O Ypiranga se fechou e buscou aproveitar os contragolpes. Sem maiores chances, a partida ficou no empate em 1 x 1.

Com um jogo a mais, o Manaus assume a liderança do Grupo B com cinco pontos, já o Ypiranga pontuou pela primeira vez e está na lanterna. As equipes voltam para campo e se enfrentam pelo returno, no domingo (24).

