Manaus amanhece 3º dia coberta de fumaça em nível ‘péssimo’; PF investiga queimadas

Manaus segue encoberta por fumaça, segundo relatam moradores nas redes sociais. A capital do Amazonas começou a sexta-feira, 13, novamente com níveis altos de poluição na qualidade do ar, segundo mostra o aplicativo Selva, da Universidade do Estado do Amazonas. O índice registrou 267,2 µg/m³ (microgramas/metro cúbico) por volta das 11h30.

Sexta 13 em Manaus ..Mais um dia respirando fumaça!! pic.twitter.com/jAxicKIHK8 — Nínive 🦁 (@Nnive15) October 13, 2023

Se eu pudesse agora mandar minhas crianças pra fora de Manaus eu mandaria. É desumano respirar no Amazonas. — Alessandrine Silva (@alessandrinesil) October 12, 2023

O problema das queimadas no Amazonas vem ganhando maior repercussão esta semana, quando a capital foi considerada um dos locais mais perigosos para se respirar no mundo. Na manhã da quarta-feira, 11, a cidade registrou 459 µg/m³ (microgramas/metro cúbico) às 8h; próximo ao meio-dia, a medição marcou mais de 480 µg/m³.

Eventos na cidade estão sendo cancelados devido a fumaça. A Feirinha do Tururi e o Boi Manaus, que seriam realizados, respectivamente, de 13 a 23 e de 21 a 23 deste mês, foram adiados. No próximo dia 24, a capital do Amazonas completa 354 anos.

A Polícia Federal prendeu dois homens por envolvimento em queimada ilegal em região próxima a capital do estado. Os presos confessaram o crime e foram presos em posse de motosserras, galões de gasolina e fósforos.

A PF abriu investigação para verificar as causa das queimadas na Região Metropolitana de Manaus para apurar atividades ambientais ilícitas.

