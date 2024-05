Manauara vence Porto Velho e se mantém com 100% de aproveitamento na Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2024 - 22:57 Para compartilhar:

Dos quatro times que tentavam manter os 100% de aproveitamento, apenas dois conseguiram. Um deles é o Manauara-AM que fez 3 a 1 sobre o Porto Velho-RO, que também tinha esperança de conseguir sua terceira vitória. O time amazonense lidera o Grupo A1, com nove pontos.

No mesmo grupo, Princesa dos Solimões-AM e Manaus-AM empataram por 3 a 3 no complemento de jogo interrompido no sábado durante o intervalo por falta de energia elétrica. O primeiro tempo tinha terminado com vantagem do Manaus por 1 a 0.

O Treze-PB, que também venceu seus três compromissos, fez bonito ao golear por 4 a 0 Maracanã-CE, mesmo atuando no interior do Ceará, e lidera o Grupo A3, com nove pontos. Quem não conseguiu seu objetivo foi o Maranhão-MA que perdeu por 2 a 1 para o Moto Clube-MA em um clássico estadual. No Grupo A2, o Moto Club lidera com sete, um ponto a mais do que o Maranhão, segundo colocado.

A rodada vai terminar na segunda-feira, com o jogo isolado entre Democrata SL-MG x Ipatinga-MG, pelo Grupo A6. Os três times gaúchos do Grupo A8 tiveram os jogos adiados na rodada: Avenida-RS x Novo Hamburgo-RS e Cianorte-PR x Brasil-RS.

O Brasiliense derrotou o Real Brasília por 2 a 1 neste domingo. O time chegou aos seis pontos e comanda o Grupo A5. No intervalo da partida, o técnico Paulo Roberto Santos, do Brasiliense, pediu demissão. O motivo da saída teria sido as críticas feitas pelo presidente da equipe, Luiz Estevão. Então, sob o comando do médico Jorge Bolivar, a equipe superou as dificuldades e venceu a partida. Em suas redes sociais, o clube deu a versão de que, sob críticas, o técnico deixou o cargo.

Ainda pelo Grupo A5. Mixto-MT e União-MT empataram por 1 a 1. As duas equipes têm três pontos e aparecem empatadas na classificação em sexto lugar. O Real Brasilia, que ainda não pontuou no torneio, é o lanterna da chave.

A primeira fase tem 64 clubes em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro primeiros avançam ao mata-mata, que terá dois jogos e, em caso de empate, pênaltis. Apenas os quatro semifinalistas sobem à Série C. O VAR será utilizado a partir das oitavas de final.

CONFIRA OS JOGOS DA 3.ª RODADA:

DOMINGO

Princesa-AM 3 x 3 Manaus-AM

Real Brasília-DF 1 x 2 Brasiliense-DF

Maracanã-CE 0 x 4 Treze-PB

Manauara-AM 3 x 1 Porto Velho-RO

Fluminense-PI 1 x 0 Tocantinópolis-TO

Moto Club-MA 2 x 1 Maranhão-MA

Barra-SC 3 x 0 FC Cascavel-PR

Itabuna-BA 1 x 0 Audax Rio-RJ

Sousa-PB 1 x 0 Potiguar-RN

Mixto-MT 1 x 1 União-MT

Maringá-PR 2 x 0 Costa Rica-MS

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Democrata SL-MG x Ipatinga-MG