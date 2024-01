Mamma Bruschetta volta a ser internada em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/01/2024 - 20:39 Para compartilhar:

Mamma Bruschetta, 74 anos, voltou a ser internada, em São Paulo, 11 dias após receber alta hospitalar. Na tarde desta segunda-feira, 29, ela deu entrada na emergência do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

A apresentadora havia passado 10 dias na unidade médica, no início deste mês, depois de ser diagnosticada com pneumonia e arritmia cardíaca.

“Hoje a Mamma se internou de novo com os mesmos sintomas anteriores (falta de ar e dor no peito), mas, dessa vez, ela está com a pressão muito baixa. Os médicos acham que é algo no coração, mas ela vai passar por uma bateria de exames para ver o que é. Eles acham que pode ser pneumonia de novo e algo infeccioso”, informou um assessor da artista ao site da revista Quem.

No dia 18 de janeiro, quando deixou a unidade de saúde, Mamma Bruschetta usou os Stories do Instagram para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde e agradecer à equipe médica.

“Já recebi alta, tô saindo para a minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima”, disse ela em vídeo na ocasião.

