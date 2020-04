Mamma Bruschetta sofre acidente em casa e é socorrida por bombeiros

Mamma Bruschetta, apresentadora de televisão, sofreu um acidente doméstico e usou as redes sociais, mais precisamente o Instagram, para agradecer os bombeiros que a ajudaram. Ela compartilhou uma foto em que aparece ao lado dos profissionais.

“Venho agradecer mais uma vez a ajuda dos bombeiros num pequeno acidente comigo em casa. Caí e eles me levantaram do chão. Por coincidência veio a mesma equipe que a dois anos me socorreu num acidente semelhante. Essa foto é de dois anos atrás. Obrigado a eles!”, escreveu na legenda do post.

Apesar do susto, Mamma não se machucou. Em vídeo, ela explicou o que aconteceu: “Eu fui parar no chão. Não machuquei nada mas não consigo levantar sozinha. Liguei imediatamente para os bombeiros e eles me resgataram do chão em um minuto. Para você que mora sozinho, que está sem ninguém perto, cuidado para não sofrer acidentes. Tirem os tapetinhos do chão, cuidado com o banheiro, e tenha sempre seu celular em mãos. Foi isso que me salvou! Se eu não tivesse o celular, eu não ligaria para os bombeiros”.

Confira os posts de Mamma Bruscetta abaixo: