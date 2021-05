Mamma Bruschetta diz que SBT cancelou plano de saúde que havia prometido

Mamma Bruschetta teve uma surpresa nada agradável ao realizar um exame em um hospital. Ao tentar realizar o procedimento, a apresentadora descobriu que o SBT cancelou o seu plano de saúde.

O plano foi uma promessa da direção da emissora após ela ter sido demitida em outubro de 2020, assim como outros colegas. Mamma descobriu a presença de um câncer no esôfago em 2019.

Na época, o plano seria mantido por, pelo menos, seis meses. Mamma está fora da emissora há oito meses. Em contato com o Uol, o representante de Mamma afirmou que, caso ela precisasse, o SBT se comprometeria a manter o convênio por mais tempo.

Em entrevista a Felipe Reis, no programa “O Canal TV e Famosos”, da Rede NGT, ela conta que não sabia da situação do plano de saúde.

“Eu estou muito preocupada, muito, muito. Porque eu teria que fazer um exame ontem, eu faço exame toda semana, exame de sangue, para ver a coagulação. A cada dois meses eu faço uma endoscopia para ver se está tudo certo. E as vezes eu faço um PET-CT [exame para detecção de cânceres, doenças do coração e problemas neurológicos] para saber se tem algum outro ponto de câncer no meu corpo. E ontem eu fui no hospital, na Onco Star, onde eu me trato com meus médicos e tudo, cheguei lá e meu plano estava cancelado”, contou.

Mamma afirma que em nenhum momento o SBT lhe comunicou que o plano seria cancelado — mas que o financiamento foi uma promessa feita quando saiu da emissora.

“Eu, lógico que fiquei em desespero. Porque não pude fazer o exame, eu não tinha dinheiro. Quando eu sai [do SBT], que eu fui demitida, eles falaram ‘você não se preocupe que o plano vai continuar com você’, porque eles sempre foram muito gentis comigo. Então vai fazer o que, oito meses que eu fui dispensada, e o plano ficou esse tempo.”

