Mamma Bruschetta comemora alta hospitalar após nove dias internada: ‘Continuar tratamento em casa’

A apresentadora Mamma Bruschetta, 74 anos, deixou o Hospital São Luiz, em São Paulo, na tarde deste sábado (20), onde estava internada há nove dias.

Ela registrou um vídeo ainda na entrada da unidade médica para contar a novidade aos seus seguidores no Instagram. Em publicação nos Stories, na tarde deste sábado, ela contou que está bem e vai continuar o tratamento em casa.

“Já recebi alta, tô saindo para a minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima”, garantiu ela, que aproveitou para agradecer a equipe médica que a atendeu.

“Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz, que me trataram tão bem. Obrigada a todos, um beijo e até breve”, disse ela.

A colunista do “Melhor da Tarde” (Band) foi internada no último dia 12 após sentir um desconforto na região do tórax.

Na unidade médica, Mama foi submetida a uma bateria de exames e recebeu o diagnóstico de pneumonia e arritmia cardíaca. Ela precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde ficou por cinco dias. Em seguida, a paciente foi transferida para o quarto.

Na última sexta-feira, Mamma Bruschetta compartilhou, também nos Stories do Instagram, um boletim médico.

“O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente Mamma Bruschetta segue internada e está realizando novos exames para avaliação. Apresenta boa avaliação e quadro clínico estável”, diz a publicação.

