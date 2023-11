Mamães! Ludmilla e Brunna Gonçalves iniciam processo de gravidez; saiba detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2023 - 15:04 Para compartilhar:

A cantora Ludmilla e a influencer Brunna Gonçalves estão iniciando um processo de fertilização in vitro para se tornarem mamães. As duas, que se casaram em 2019, visitaram clínica de fertilização in vitro em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. A informação é do jornalista Leo Dias e confirmada pela mãe da artista, Silvana Oliveira.

