Malvino Salvador volta a atuar, estreia em série e planeja carreira: ‘Não pretendo fazer qualquer trabalho’

Longe da atuação desde 2019, após o fim da novela “A Dona do Pedaço”, na Globo, Malvino Salvador estreia seu primeiro trabalho no streaming. No dia 21 de julho, o ator chega ao catálogo de séries do Prime Video da Amazon como o negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) capitão Gabriel Menckl, protagonista do título “Negociador“.

À ISTOÉ Gente, Malvino disse amar a atuação, entretanto, decidiu passar os últimos anos dedicado aos negócios, como empresário. “Eu continuei trabalhando muito [fora da televisão]. Mas eu estava muito a fim de voltar a fazer um trabalho artístico que fosse uma coisa muito legal. E pintou isso. Na verdade, logo em seguida que encerrei o meu contrato com a Globo, recebi o convite para fazer o ‘Negociador’”, explicou, pontuando que as gravações da série foram adidas devido à pandemia de covid-19.

Com repertório em peças de teatro, novelas e filmes, além de breves participações em séries curtas, Malvino se descreveu empolgado pela novidade na carreira de ator. “Nunca fiz uma série completa, com um personagem fixo. Eu sempre quis fazer, porque há diferenças nos formatos. E mais ainda, por ser uma série do gênero policial. Eu adoro, eu sempre gostei. E, nesse caso, ainda teve um plus, porque não é só uma série policial de ação. É, além disso, um thriller psicológico”, pontuou.

Segundo ele, ficou “muito encantado” com a oportunidade desde quando leu o roteiro. A produção, então, foi ocorrendo da maneira com que sonhava. Ao finalizar as gravações e assistir ao resultado dos oito episódios do título, o artista disse ter se sentido feliz e orgulhoso. “Às vezes, quando eu olho algumas coisas minhas, eu fico: ‘Meu Deus do céu, o que eu fiz. Pelo amor de Deus’. E nesse caso, eu gostei muito”, assumiu bem-humorado.

Apesar da intensidade das gravações, fato que o fez ficar mais distante da família nesse período, Malvino está decidido em continuar atuando em séries. Conforme ele, o streaming permite muitas oportunidades para a classe artística, contudo, irá filtrar os convites que realmente o interessam. “Graças a Deus, estou num momento em que posso escolher os trabalhos que quero fazer. Então não pretendo fazer qualquer trabalho. Eu tenho uma rotina muito cheia, né? Mas quando aparecer uma nova oportunidade, como apareceu com ‘Negociador’, é isso, vamos embora”, explicou.

Mais sobre ‘Negociador’

Na série, o capitão Gabriel Menck (Malvino Salvador) é um negociador da polícia e integrante do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). Responsável pelo resgate de reféns na mira de criminosos, Menck resolve crises complexas nas ruas de São Paulo. A produção acompanha seu trabalho intenso no enfrentamento de assaltos que deram errado, sequestros passionais, suicidas armados e rebeliões em presídios — casos imprevisíveis e repletos de dramas humanos e escolhas difíceis, nos quais só existem dois resultados possíveis: a vida ou a morte.

Menck está voltando ao trabalho, após meses afastado. Depois da morte de sua esposa em um acidente, o negociador teve de lidar com o estresse pós-traumático do filho, que ficou mudo devido ao choque da morte de sua mãe. Além da questão familiar, o capitão ainda terá que lidar com o revanchismo do seu antigo superior Bismark e uma investigação que o colocará como principal suspeito da morte de sua esposa.

Para viver o personagem, o elenco fez uma imersão no grupo de operações especiais da Polícia Militar de São Paulo. Foram diversas visitas, conversas e treinamentos com a equipe do GATE para entender a dinâmica e funcionamento da tropa. “Foi o que deu a substância para a gente conseguir criar personagens que não fossem caricaturas de policiais. Porque, às vezes, você tem uma ideia do que é, aí você corre o risco de criar uma coisa exagerada”, pontuou Malvino.

A série também conta com protagonismo de Barbara Reis. César Mello, Emilio de Mello, Rodrigo dos Santos completam o elenco. A direção é de Isabel Valiante e produção de Zasha Robles e Gustavo Mello, da Spiral International e Boutique Filmes, respectivamente. A criação é de Thiago Faelli, Gustavo Mello e Thomas Stavros, que também assina como roteirista em parceria com Gabriela Giffoni, José Guertzenstein e Ronaldo Lasmar.

A produção executiva é de Renata Artigas e Eduardo Piagge, com direção de arte de Marghe Pennacchi, direção de fotografia de Pedro Maffei, direção de elenco de Renata Kalman e trilha sonora original de Lúcio Maia. A série é livremente inspirada em relatos da vida de Diógenes Lucca.

