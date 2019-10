Malvino Salvador e Kyra Gracie se casam em Noronha e convidados são proibidos de publicar cerimônia

Depois de seis anos juntos e duas filhas ( Ayra, de 4 anos, e Kyara, de 2) Kyra Gracie e Malvino Salvador finalmente oficializaram a união. Os dois trocaram alianças na tarde deste sábado (12), em Fernando de Noronha. A cerimônia aconteceu no Bar do Meio Noronha, que tem vista de frente para o mar, e contou com a presença de quase 200 convidados, entre eles, alguns nomes famosos como Murilo Rosa e Marcio Garcia.

O que chamou a atenção dos convidados logo na entrada do evento foi um aviso dos noivos que pedia para que eles não postassem fotos ou vídeos da cerimônia em suas redes sociais. Mas se os convidados estavam proibidos, os visitantes da ilha fizeram o trabalho por eles. Alguns turistas que estava próximos ao local do enlace registraram de longe alguns detalhes do casamento.

O vestido da noivo leva a assinatura da estilista Lethicia Bronstein. Kyra escolheu um modelo sereia todo rendado, com transparência, muito tule, decote e fundo da cor da pele. Um verdadeiro espetáculo! A coluna deseja felicidades aos noivos.

Veja fotos do casamento abaixo: