Malu Galli relembra uso de drogas: ‘Eu gostava do estado alterado’

Malu Galli, de 50 anos, que será uma das protagonistas da novela “Além da Ilusão”, que estreia na segunda-feira (07), na TV Globo, em uma entrevista para a revista Ela, a atriz relembrou o uso de drogas na adolescência.

Aos 10 anos de idade, Malu contou que ouviu das autoridades de sua escola que era uma líder negativa, após isso ela começou a se drogar: “Me droguei muito na adolescência, gostava do estado alterado de percepção”, disse.

“Ali me entendi como uma criança criativa, livre. Aos poucos, o teatro foi me seduzindo mais do que as drogas. Principalmente, quando experimentei o silêncio da plateia… Já era a minha busca pelo segredo, pelo sagrado”, finalizou a artista.

