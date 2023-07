Malmö, na Suécia, sediará Eurovision em 2024

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 7 JUL (ANSA) – A cidade de Malmö, no sul da Suécia, foi escolhida para sediar a 68ª edição do Festival Eurovision, em maio de 2024.

A escolha foi feita União Europeia de Radiodifusão, que reúne diversas emissoras do continente e organiza o festival, e da Broadcaster SVT, emissora pública sueca.

O país vai sediar o Eurovision pela sétima vez por causa da vitória da cantora sueca Loreen na edição de 2023, em Liverpool, na Inglaterra, com a canção “Tattoo”.

Na ocasião, ela se tornou a primeira mulher a vencer o concurso duas vezes, e a Suécia igualou o recorde irlandês com um total de sete vitórias.

As semifinais do próximo Eurovision Song Contest acontecerão nos dias 7 e 9 de maio de 2024, e a grande final será no dia 11 de maio de 2024.

Malmö recebeu o evento em 1992 e 2013.

A capital sueca Estocolmo e a vizinha dinamarquesa Copenhagen também já sediaram o Eurovision três vezes. Apenas Londres, Cidade de Luxemburgo e Dublin sediaram o evento mais vezes.

(ANSA).

