Mallorca e Real Sociedad empatam (0-0) na ida das semifinais da Copa do Rei

Mallorca e Real Sociedad não conseguiram passar do empate em 0 a 0 nesta terça-feira (6), no estádio Son Moix, em Maiorca, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, deixando o confronto totalmente aberto.

As duas equipes disputarão uma vaga na final do dia 6 de abril, em Sevilha, na partida de volta, na Reale Arena, em San Sebastián, em 27 de fevereiro.

Nenhuma das equipes conseguiu encontrar uma forma de abrir o placar em uma partida muito acirrada, em que as equipes pareciam mais preocupadas em não cometer erros do que em correr riscos em busca do gol.

“Tínhamos em mente que hoje não deveríamos sofrer gol”, disse o meia português do Mallorca, Samu Costa, ao Movistar+ após o jogo.

O Mallorca, que eliminou nas quartas de final o Girona, time revelação da LaLiga, deteve a Real Sociedad que lutava pela posse de bola, mas tinha dificuldades para encontrar brechas na defesa adversária.

A Real Sociedad tentou pressionar a saída dos maiorquinos, o que levou os anfitriões a procurarem passes longos em busca dos seus atacantes, como o canadense Cyle Larin e Abdón Prats, que tiveram a primeira chance perigosa do duelo.

Foi preciso esperar meia hora para ver o atacante do Mallorca e artilheiro da equipe desferir um chute de primeira que foi para fora por pouco (29′).

A Real Sociedad respondeu com uma bola na área onde Umar Sadiq apareceu para desviar de cabeça mas sem encontrar o gol (38′).

O Mallorca foi se soltando perto do intervalo, mantendo a pressão sobre o meio-campista da Real Sociedad, Mikel Merino, um dos que comandavam o jogo da equipe basca.

– Domínio sem gol –

No segundo tempo, Abdón Prats, autor de 11 gols nesta temporada, voltou a ter uma das melhores chances ao receber a bola na área, mas seu chute quase à queima-roupa foi para fora (52′).

Aos poucos, o Mallorca percebeu o efeito do seu desgaste, e a Real Sociedad aproveitou para se aproximar da baliza adversária.

Brais Méndez tentou um chute rasteiro da entrada da área que foi desviado pelo goleiro Dominki Greif e Sadiq pegou o rebote mas acertou a rede pelo lado de fora (58′).

O atacante nigeriano da Real Sociedad teve outra chance mas chutou alto demais, já com o goleiro batido (70′) na melhor oportunidade da equipe basca.

A Real Sociedad acabou dominando, mas não conseguiu encontrar o gol que lhe permitisse encarar a partida de volta em vantagem.

Na quarta-feira (7), o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao no jogo de ida da outra semifinal que decidirá o segundo finalista da Copa do Rei.

— Jogos das semifinais da Copa do Rei (horário de Brasília):





– Ida:

Terça-feira, 6 de fevereiro:

Mallorca – Real Sociedad 0 – 0

Quarta-feira, 7 de fevereiro:

Atlético de Madrid – Athletic de Bilbao (17h30)

– Volta:

Terça-feira, 27 de fevereiro:

Real Sociedad – Mallorca (17h30)

Quinta-feira, 29 de fevereiro:

Athletic Bilbao – Atlético de Madrid (17h30)

