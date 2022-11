Malha de voos da alta temporada de empresas ligadas à Abear vai crescer 12,6%

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 12:44 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Abear, associação que tem entre suas principais componentes as companhias aéreas Gol e Latam, estimou nesta sexta-feira que as malhas de voos de suas cinco componentes vai crescer em conjunto 12,6% de dezembro a março do próximo ano, em relação à alta temporada do ano anterior.

Os dados foram levantados pela entidade junto à agência reguladora do setor Anac, informou a Abear em comunicado à imprensa.

O voos previstos pelas empresas para o período somam 163,3 mil, dos quais praticamente metade na região Sudeste, segundo a entidade.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

