‘Maldivas’: Série de investigação com Bruna Marquezine e Manu Gavassi ganha trailer

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (18) o trailer completo de ‘Maldivas‘, nova série da plataforma que traz Bruna Marquezine como protagonista. Além da atriz, a série terá Manu Gavassi, Sheron Menezzes e Natalia Klein. O lançamento irá acontecer no dia 15 de junho. O trailer apresenta cada uma das personagens principais da produção.

‘Maldivas’ acompanha a rotina do condomínio de luxo Maldivas, situado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A rotina de extravagâncias e glamour muda drasticamente quando um assassinato acontece no local e a mãe de Liz (Marquezine) é assassinada. A personagem, que morava em Goiás até então, se vê obrigada a tomar as rédeas da investigação para tentar descobrir o culpado.





O elenco também conta com Ricky Tavares, Vanessa Gerbelli, Carol Castro, Guilherme Winter, Klebber Toledo e Samuel Melo.

