Maldivas proíbem israelenses de entrarem no país: ‘solidariedade aos palestinos’

João Revedilhoi João Revedilho - https://istoe.com.br/author/joao/ 02/06/2024 - 21:17 Para compartilhar:

As Maldivas proibiram neste domingo, 2, a entrada de israelenses no país. A medida foi tomada em protesto aos ataques de Israel à Palestina.

O anúncio foi feito pelo presidente maldiviano, Mohamed Muizzu, após pressão dos partidos de oposição e governista. Em nota, Muizzu ofereceu “solidariedade à Palestina”.

O país ainda criou uma campanha de arrecadação de valores para os palestinos. O valor deve ser destinado para as prioridades do país, em acordo com o governo da Palestina.

Essa é a segunda vez em que as Maldivas fecham suas fronteiras para israelenses. A primeira vez aconteceu na década de 90.

Em 2023, cerca de 11 mil israelenses passaram pelas Maldivas. O número caiu para pouco mais de 500 neste ano.