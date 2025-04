Maldivas proíbem entrada de israelenses em solidariedade à Gaza

TEL AVIV, 15 ABR (ANSA) – Cidadãos de Israel estão proibidos de entrar nas Maldivas a partir desta terça-feira (15). A medida, em solidariedade aos palestinos na Fixa de Gaza, foi sancionada hoje pelo presidente local, Mohamed Muizzu, após ser aprovada pelo parlamento e tem efeito imediato.

“A sanção reflete a posição firme do governo em resposta às atrocidades contínuas e aos atos de genocídio cometidos por Israel contra o povo palestino”, diz comunicado do gabinete presidencial, acrescentando que “as Maldivas reafirmam a sua solidariedade com a causa palestina”.

O país é uma pequena república de maioria islâmica localizado no Oceano Índico. Suas praias com areias brancas e águas cristalinas atraem turistas do mundo todo.

Em fevereiro, o arquipélago recebeu 214 mil visitantes estrangeiros, dos quais apenas 59 vinham de Israel.

No ano passado, o Ministério das Relações Exteriores do país judeu aconselhou seus cidadãos a não viajar para as Maldivas.

