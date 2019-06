Maldini é anunciado como novo diretor técnico do Milan

MILÃO, 14 JUN (ANSA) – O Milan anunciou nesta sexta-feira (14) o ex-zagueiro Paolo Maldini como novo diretor técnico do clube rossonero. O italiano irá substituir o brasileiro Leonardo no cargo.

Além de Maldini, o clube também confirmou o retorno do ex-meio-campista Zvonimir Boban, que assumirá a função de chefe de futebol do Milan.

“Paolo tem qualidade e os valores que são os pilares do nosso clube. Estou feliz por tê-lo à frente da nossa área esportiva.

Com ele, podemos construir um clube moderno, formado por profissionais da mais alta qualidade. Estou muito confiante de que Paolo poderá contribuir com sua experiência, visão e liderança”, disse o CEO do Milan, Ivan Gazidis.

Maldini, que tem mais de 900 partidas com a camisa do Milan, substituirá Leonardo. O dirigente brasileiro, por sua vez, foi anunciado como o novo diretor técnico do Paris Saint-Germain (PSG).

Como jogador, Maldini atuou sua carreira inteira pelo Milan e conquistou sete Campeonatos Italianos e cinco Liga dos Campeões.(ANSA)