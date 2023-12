Maldição dos sertanejos: Sensitiva explica espiritualidade após grave acidente com Zé Neto

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 06/12/2023 - 12:51 Para compartilhar:

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, deu um susto nos familiares, amigos e fãs após sofrer um grave acidente de carro na noite de terça-feira, 5, na saída do rancho dele, em Fronteira (MG). O sertanejo deu entrada num hospital em São José do Rio Preto, onde ficou na UTI, diagnosticado com uma fratura na costela.

Zé Neto recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda em Fronteira. Os outros envolvidos no acidente tiveram apenas ferimentos leves.

A assessoria do artista, em nota, informou: “Zé Neto está bem, passará a noite em observação na UTI. Foi diagnosticado uma fratura de costela que está alinhada, portanto não é necessário drenagem, o cantor somente levará alguns pontos no braço em ferimentos causados no acidente. As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade”.

Maldição dos sertanejos

Com o acidente do cantor Zé Neto, alguns internautas levantaram uma suposta ‘maldição no meio sertanejo’ nas redes sociais, devido muitos ídolos do gêneros musical morrerem – na maioria das vezes – em trágicos acidentes, como Marília Mendonça, Cristiano Araújo, João Paulo, da dupla com Daniel, Gabriel Diniz, Henrique, da dupla com Netto, entre outros.

Para entender mais sobre o assunto, a IstoÉ Gente procurou a sensitiva Márcia Fernandes, que explicou se realmente existe essa tal maldição. Entenda! “Não existe nenhuma maldição rondando o pessoal do sertenejo. Já é predestinado a morte da pessoa. Acidentes existem porque as pessoas têm que passar por esse momento. Então não tem maldição”, disse a clarividente. Zé Neto apresenta quadro clínico estável e segue internado na UTI, diz boletim médico

Segundo informações de um novo boletim médico divulgado pela assessoria de Zé Neto, ele apresenta quadro clínico estável, e seguirá internado na UTI.

Confira o comunicado completo abaixo:

“O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado.

Na manhã desta quarta-feira, a equipe médica realizou mais exames, procedimento padrão e de controle do quadro clínico do paciente.

Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio.

O paciente deu entrada na Emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto, às 22h30 desta quarta-feira (6 de dezembro), sendo imediatamente atendido e avaliado pela equipe médica, com auxílio de modernos exames diagnósticos de imagem.

O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira.

A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quinta-feira (07 de dezembro)”.





