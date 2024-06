Maldade! Cauã Reymond denuncia que seus cachorros foram envenenados enquanto ele estava fora de casa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 18:15 Para compartilhar:

O ator Cauã Reymond usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 7, para denunciar que seus dois cachorros foram envenenados enquanto ele estava fora de casa. Ele levou os animais para o veterinário e disse que um dos pets está ‘à beira da morte’.

“Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros. Um está à beira da morte, o outro também está muito mal. Provavelmente um envenenamento com carne com chumbinho”, disse o artista, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

“Não sei se fizeram isso para tentarem roubar a minha casa depois. Que foi o motivo de terem feito isso, não consigo entender”, continuou o ator, que lamentou o possível ato de covardia contra os animais.

“Quem fez isso é uma maldade. Quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho, ama o bichinho, gato, cachorro, qualquer que seja o bicho… não quer ver ser cachorro envenenado”, disse ele com ar visivelmente abalado.

Apesar da tristeza, Cauã disse que não deseja mal para ninguém, mas fez questão de ressaltar que está muito triste.

“Eu já tive quando era criança um cachorro envenenado. Cê não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal para ninguém, mas eu tô muito triste”, lamentou ele.

Em seguida, Cauã compartilhou um registo de uma dos animais sendo atendido no veterinário.