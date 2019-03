Malásia: exportação de óleo de palma recua 21,3% em fevereiro ante janeiro

Kuala Lampur, 11 – A Malásia exportou 1,321 milhão de toneladas de óleo de palma em fevereiro, um recuo de 21,3% ante o mês anterior, informou nesta segunda-feira, 11, o Conselho de Óleo de Palma do país (MPOB, na sigla em inglês). Em relatório mensal, o MPOB também disse que os estoques do produto no país eram de 3,045 milhões de toneladas no fim de fevereiro, incremento de 1,34% ante janeiro. A produção caiu 11,1%, para 1,544 milhão de toneladas. Fonte: Dow Jones Newswires.