Hong Kong, 20 – As exportações de óleo de palma da Malásia aumentaram 11% no intervalo de 1º a 20 de fevereiro em relação ao igual período do mês anterior, para 819.653 toneladas, informou a companhia de inspeção de cargas AmSpec Agri Malaysia. Segundo o inspetor, os principais destinos foram China, União Europeia (UE), Índia e Oriente Médio. Fonte: Dow Jones Newswires.